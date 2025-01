Compadre Grill & Ofen mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet

Die feierliche Preisverleihung findet am 7. Februar 2025 in Frankfurt am Main statt.Fraglos sorgt der preisgekrönte Grill für Aufsehen – als Meilenstein in der Verbindung von herausragendem Design, außergewöhnlicher Funktionalität und nachhaltiger Produktion. So ist die Jurybegründung des German Design Awards eindeutig:Der Compadre Grill & Ofen wurde für Menschen entwickelt, die Wert darauf legen, ihren hohen Anspruch an Qualität und Design bewusst im Außenbereich weiterzuführen. Mit klaren, symmetrischen Linien und nahtlosen Oberflächen fügt sich der Grill perfekt in moderne Architektur ein. Die minimalistische Gestaltung macht den Compadre zu einem echten Blickfang, der nicht nur ein individuelles Statement setzt, sondern auch durch hochwertige Verarbeitung glänzt.Der Compadre ist mehr als nur ein Grill: Er ist Hochleistungs-Holzkohlegrill und mobiler Backofen in einem. Der innovative Einsatz von Thermo-Sichtbeton, durchsetzt mit Millionen winziger Lufträume, gewährleistet eine außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherung. Dies ermöglicht stundenlanges Grillen, ohne Kohle nachlegen zu müssen. Die luftdichte Verschlusskonstruktion sorgt dafür, dass die Aromen im Grillgut verbleiben und das Geschmackserlebnis intensiviert wird. Ob saftige Steaks, knusprige Pizza oder schonend gegrilltes Gemüse – der Compadre meistert jede kulinarische Herausforderung.Jeder Compadre Grill & Ofen wird on demand in der Manufaktur gefertigt und auf Wunsch personalisiert. Möglich sind unter anderem die Gravur des eigenen Namens sowie die limitierte Seriennummer. So entstehen Unikate, die Persönlichkeit und Stil auf einzigartige Weise widerspiegeln.Mit seiner Produktion in Süddeutschland steht der Compadre Grill für kurze Lieferwege, höchste Materialqualität und einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Der langlebige Thermo-Sichtbeton und die effiziente Wärmenutzung machen den Grill zu einer gleichsam nachhaltigen wie stilvollen Alternative in einer Welt voller schnelllebiger Produkte. Dazu vermindert der geringe Verbrauch von Holzkohle dauerhaft den ökologischen Fußabdruck dieses Highend-Geräts.Der Compadre Grill & Ofen ist ab sofort zum Preis von 5.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Jeder Grill wird individuell gefertigt und innerhalb von acht Wochen komplett montiert sowie einsatzbereit bis auf die Terrasse geliefert. Für Bestellungen aus dem Ausland wird eine direkte Kontaktaufnahme empfohlen, um die Logistik abzustimmen. Bestellungen sind ab sofort über die Website möglich.