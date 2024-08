Flutopfer freuen sich über neuen Transporter von Communitas

Die Bilder von Flutkatastrophen häufen sich, verlieren dadurch aber nichts von ihrem Schrecken. Immer wieder sind es Partner von Communitas, die dadurch hart getroffen werden. Deswegen bangen wir bei jeder neuen Katastrophenmeldung um das Wohl der Menschen vor Ort. Beim großen Pfingsthochwasser in Lebach im Saarland traf es die DLRG Gresaubach hart. Sie waren als Helfer im Einsatz und retteten Menschen – ihnen gebührt unser Dank! Doch die Retter wurden selbst zu Opfern: Daswurde vom Hochwasser zerstört. Frühestens Ende 2025 wird es wieder nutzbar sein – falls die nötigen Gelder aufgebracht werden können. Der gemeinnützige Verein hat somit seine Trainingsstätte verloren.In dieser Situation kam unsere Hilfe genau im richtigen Moment: Nur wenige Wochen nach der Katastrophe lieferten wir der DLRG Gresaubach einenaus. Viele Sponsoren haben das Projekt unterstützt. Bei der Übergabe zeigte sich Hans Klein, der Erste Vorsitzende des DLRG OG Gresaubach, tief gerührt: „Der Kleinbus leistet für uns aktuell unschätzbare Dienste. Ohne das Hallenbad müssen wir auf entfernte Trainingsstätten ausweichen. Der Transit ermöglicht es uns, einen wichtigen Service für die Eltern und Kinder zu bieten.“ Ursprünglich sollte der Ford Transit für Jugendfreizeiten und als Materialtransporter dienen. Jetzt, nach dem Hochwasser, ist er unverzichtbar für den Shuttle-Service.Hans Klein unterstreicht: „Ohne Communitas wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen – als Ehrenamtler fehlen uns die Zeit und die Mittel, ein so umfangreiches Projekt umzusetzen.“ Dabei wurde das Fahrzeug schon lange dringend benötigt, unabhängig von der veränderten Situation. Nämlich für die Jugendarbeit. Hans Klein betont, wie zentral diese Aufgabe für die Mission des DLRG ist: „Unsere Arbeit kann nur gelingen, wenn wir eine starke Jugendarbeit haben, sprich: wenn wir Nachwuchs fördern, Kinder zu Schwimmern und Rettungsschwimmern ausbilden. Das ist die Basis für alles!“ Diese Notwendigkeit führte zur erneuten Kooperation mit Communitas – denn es ist bereits das zweite Fahrzeug, welches wir den Wasserrettern zur Verfügung stellen konnten. Bereits rege genutzt wird ein Fiat Doblo. Auch wenn das Hochwasser die Prioritäten verschoben hat, wird der Kleinbus auch für Freizeiten und Ausflüge eingesetzt.Für uns von Communitas bestätigt diese Geschichte die Bedeutung und Richtigkeit unserer Arbeit. Nachdem sich die Fluten zurückgezogen haben, berechnen die Gemeinden die Kosten, die durch die Naturkatastrophe entstanden sind. Allein für die Renovierung des Hallenbads in Lebach müssen mindestens 4,4 Millionen Euro aufgebracht werden. Geld, das an anderen Stellen fehlen wird. Deswegen werden wir uns auch in Zukunft für Gemeinden, Kommunen, Feuerwehr und DLRG einsetzen – denn unser Beitrag zeigt Wirkung!Erfahren Sie noch mehr über das Projekt in unserem Video: