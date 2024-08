Communitas unterstützt die Tafel Edenkoben mit einem neuen Kühlfahrzeug

Die Verteilung von Lebensmitteln, die die Tafel von der umliegenden Lebensmittelwirtschaft erhält und einsammelt. Das Kleiderhaus, wo Bedürftige sehr günstig gespendete Kleider kaufen können. Die Sozialberatung in Verbindung mit der Abwicklung von bürokratischen Vorgängen.



Montags, dienstags, donnerstags und freitags ist das neue Kühlfahrzeug derimmer in Sachen Lebensmittelbeschaffung und -verteilung im Einsatz. Der Mittwoch ist für „Speditionseinsätze“ reserviert, denn der Citroen Jumper ist vielseitig einsetzbar: Neben dem Einsammeln von Kühl- und Gefrierprodukten wird dann auch mal Dies und Das entsorgt oder Kleiderhaus und Ausgabestellen haben Transportbedarf.„Wir hätten ein solchesin dieser Qualität, mit der zuverlässigen Kühltechnologie und den ganzen Besonderheiten, die nun mal dazugehören, auf gar keinen Fall aus eigenen Mitteln zahlen können! Das schafft glaube ich keine Tafel. Dank der Unterstützung von Spendern und Sponsoren sind wir sogar noch recht ordentlich ausgestattet und verfügen auch über liquide Mittel, aber nicht für eine solche Investition“, erklärt Lothar Heine.Der Citroen Jumper mit Kühltechnologie wird hauptsächlich zum Transport von Lebensmitteln und Getränken genutzt. Die Tafel hat jedoch noch weitere Aufgaben. Lothar Heine benennt die drei Säulen der Tafel Edenkoben:Zielgruppe der Tafel sind in erster Linie Menschen, die mit ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten die Mindestausgaben eines ganz normalen Alltags nicht selbst bestreiten können. Wir nennen sie Bedürftige, die Tafel Edenkoben spricht von ihren Kunden. „Unsere Kunden setzen sich zusammen aus deutschen Bürgern, beispielsweise Rentnern, die mit ihrer Rente nicht auskommen, aus Flüchtlingen, in letzter Zeit vor allem aus der Ukraine, und aus Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder bestimmten Ereignissen nicht am aktiven Berufsleben teilnehmen können. Diese versorgen wir mit Lebensmitteln“, erläutert Lothar Heine. „Menschen in Not zügig und unkompliziert helfen“, so fasst die Tafel ihre Mission zusammen.In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: Die Tafel Edenkoben versorgt aktuell knapp 500 Personen. Über 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bringen sich mit Herz und Leidenschaft ein und haben ein Ohr für die Besucher. Und ein neunköpfiger Vorstand bestimmt die Geschicke der Tafel.Und dazu gehörte die Entscheidung, über Communitas ein Kühlfahrzeug zu ordern.„Communitas ist mir durch eine sehr sympathische und transparente Kommunikation aufgefallen, das ist mir sehr wichtig“, betont der erste Vorsitzende und berichtet von seiner persönlichen Erfahrung:[*]Wir wussten im Vorfeld, wieviel Zeit es bedarf, bis das Fahrzeug ausgeliefert werden konnte. Der Zeitkorridor von mindestens sechs Monaten war angemessen, und innerhalb dieser Zeitspanne konnte das Projekt sehr erfolgreich abgewickelt werden.[*]Die Produkte, die Communitas anbietet, können zielführend genutzt werden, d. h. sie erfüllen absolut ihren Einsatzzweck.[*]Communitas informiert klar und offen, proaktiv und einfach freundlich und nett.Und er ergänzt: „Man kann mit den Communitas Mitarbeitern durchaus auch mal einen Spaß machen, und trotzdem bleibt die vertragliche Zusammenarbeit absolut professionell und verbindlich. Wenn ich Fragen habe, kann ich anrufen oder ich werde zurückgerufen. Und es hat sich für jede offene Frage immer eine Lösung ergeben!“Lothar Heine erläutert: „Wir wickeln Woche für Woche viele Aufgaben ab und es ist eh nicht leicht, genügend Helferinnen und Helfer zu finden. Für so eine aufwendige und vor allem qualifizierte Sponsorensuche hätten wir keine Kapazität. Insofern waren wir wirklich erleichtert, dass die Profis von Communitas das übernommen haben.Wir sind den Sponsoren unendlich dankbar! Mit vielen sind wir sogar im persönlichen Kontakt. Beispielsweise haben wir Wartungsverträge mit einer Heizungs- und einer Kühlgerätefirma abgeschlossen. Es hat sich ein tolles Netzwerk gebildet, und die nächsten Projekte warten schon: Nachdem wir hier bereits die Fensterfront erneuert haben und so enorme Heizkosten einsparen, wollen wir gebäudetechnisch nachlegen, nachhaltiger wirtschaften und auch nach außen durch Renovierungsarbeiten optisch schöner werden.“Mitten im Interview mit Lothar Heine kommt die Sonne heraus. Das haben wir ausnahmsweise nicht planen können, aber es passt gerade wunderbar zur Bewertung seitens der Tafeleinrichtung und lässt unsere Gesichter leuchten: „Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich eine 9,5, denn ein bisschen was verbessern kann man ja immer!“, sagt er schmunzelnd, bestätigt das „ganz tolle Ergebnis“ und lässt dem gesamten Communitas Team – das sich übrigens schon auf das nächste Projekt freut – ein dickes Dankeschön ausrichten.Und eine weitere gute Referenz packt er noch obendrauf: „Ich wurde jetzt schon häufiger, auch von befreundeten Tafeln, gefragt, wie wir denn an ein so tolles Auto kommen! Da habe ich Communitas natürlich sehr gerne erwähnt und gleich den Kontakt weitergegeben.“