Wenn die Alkoholsucht den Schrecken verliert ist die Sucht schon zum größten Teil bewältigt

Sucht ist ein Thema das sich durch alle Gesellschaftssichten zieht. Ob der Arbeiter auf dem Bau, der nach vielen Jahren zum Alkoholiker geworden ist, oder der Manager der die ständig größer werdenden Belastung im Betrieb mit Alkohol und Kokain kompensiert, es gibt noch viele Beispiele. Selbst Ärzte laufen sehr oft in die Suchtfalle, obwohl das Wissen, wie eine Sucht zu vermeiden wäre vorhanden ist.



Mein wissenschaftlich abgestützte Programm zur ultimativen Suchtbefreiung CLEAN AND FREE® bietet seit 1995 Betroffenen die Möglichkeit sich sanft und nachhaltig von einer Sucht zu befreien.



Als Entwickler und Experte für eine nachhaltige Suchtbefreiung bringe ich neue Ansätze ins Spiel, die in den letzten Jahrzehnten eine verblüffende Wirkung gezeigt haben. Mehr als 4000 Betroffene einer Sucht konnten mit meiner Hilfe ein glückliches und suchtbefreites Leben beginnen.



Was ist nun anders bei meinem Behandlungsansatz?



Als Naturheilpraktiker arbeite ich nur auf der natürlichen Basis der traditionellen chinesischen Medizin und den neusten quantenphysikalischen Erkenntnisse.



Für mich ist Sucht keine Krankheit, sondern eine erlernte Hilflosigkeit, die jeder wieder schnell verlernen kann!



Eine Suchtbefreiung bei Alkohol bedingt keine lebenslange Abstinenz, sondern ein neues Mindset um die Selbstkontrolle zurückzubekommen.



Hinter jeder Sucht gibt es ein gemerktes Gefühl, dass das Verhalten antreibt, gemeinsam löse ich die alten Gefühle nachhaltig auf!



Entsprechend diesen Aussagen behandle ich meine Klienten anders als in herkömmlichen, klinischen Behandlungsprogrammen.

Im Vordergrund steht bei mir die natürliche, körperliche Entgiftung und Revitalisierung, ohne Verabreichung von Medikamenten.

Gleichzeitig wird das limbische System wieder angefeuert und auf Schwung gebracht. Dies geschieht mit der bekannten CES - Stimulation (Cranial-elektrische-stimulation) und einer speziellen Frequenz Therapy, die das Neuronenfeld neu ausrichtet.

Ein spezielles Software-Programm (HRV-Messung) überwacht täglich den Fortschritt des Klienten.



Mit meinem mentalen Trainingsprogramm basierend auf der energetischen Psychologie erarbeite ich mit dem Klienten Schritt für Schritt ein neues Mindset, dieses erlaubt ihm nach einer Woche in einen neuen Seinezustand zu wechseln. Vollkommen befreit von allen alten Suchtmustern die sich alle aufgelöst haben.



Der Paradigmenwechsel ist eingeläutet, CLEAN AND FREE® hat seit 1995 die Suchttherapie revolutioniert, über 4000 erfolgreiche Behandlungen sprechen für sich.



Suchen auch Sie einen neuen sanften Weg aus Ihrer Suchtproblematik?

Dann melden Sie sich unverbindlich und kostenlos zu einem Beratungsgespräch mit mir persönlich.

THE HOFFMANN CENTRE

THE HOFFMANN CENTRE ... für alternative Suchtbefreiung und holistischer Therapy, wird Ihnen helfen schnell und sanft aus Ihrer Suchtproblematik auszusteigen. Ohne unangenehme Begleiterscheinungen einer konventionellen Behandlung in einer Klinik.

Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an Selbstzahler, die wieder Ihre Selbstkontrolle zurückgewinnen möchten und nur wenig Zeit haben.

Diskretion steht bei uns an erster Stelle.



Wählen Sie aus unserem Angebot:

1.) Einzel-Coaching auf Gozo/Malta in einem wunderschönen Farmhouse.

2.) Einzel-Coaching weltweit, wo immer Sie möchten!

3.) Workshop Suchtbefreiung in 8 Tagen in München.

Ich freue mich mit meinem Team darauf, Sie persönlich kennenzulernen und aus Ihrer Suchtproblematik begleiten zu dürfen.



Nutzen Sie meine über 22 Jahre Erfahrung mit über 4000 Betroffenen in den letzten Jahren um schnell und sanft, sowie respektvoll aus der Sucht begleitet zu werden.

Weitere Infos finden Sie unter: www.cleananfree.eu/de oder rufen Sie mich kostenlos unter der Nummer 00800 7237 16 von D-AT-CH-UK-IT an.



