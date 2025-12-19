Kontakt
C24 Bank GmbH – BaFin schaltet Sonderbeauftragten ein

Wie geschädigte Anleger von Festgeldanlagen agieren sollten

Bereits mit Bekanntmachung vom 24.11.2025 hat die BaFin Maßnahmen gegen die C24 Bank GmbH angeordnet aufgrund gravierender Mängel in der Geldwäscheprävention.

Die BaFin hat unter anderem Mängel bei der Durchführung des Verdachtsmeldeverfahrens sowie der Organisation und Durchführung von Auskunftsverpflichtungen, die überwiegend im Zusammenhang mit betrügerisch genutzten Konten standen, festgestellt.

Die C24 Bank GmbH muss auf Anordnung der BaFin eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen. Dazu zählt u.a. eine wirksame Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. „Die BaFin kann dem Institut aufgeben, unter anderem in den Bereichen des Kundenannahmeprozesses, bei der laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen und im Verdachtsmeldewesen ihre Sicherungsmaßnahmen zu verstärken“ so der Wortlaut der Meldung.

Die Kanzlei CLLB vertritt zahlreiche Mandanten gegen die C24 Bank GmbH, weil die Sicherungsmechanismen bei betrügerischen Festgeldanlagen offenbar nicht ausreichend waren und Anleger dadurch viel Geld verloren haben. „Als anfällig für Betrugsversuche erwiesen sich unserer Meinung nach insbesondere die Mechanismen bei der Kontoeröffnung“, sagt Rechtsanwalt Matthias Ruigrok van de Werve, CLLB Rechtsanwälte. Die BaFin scheint mit ihrer Meldung unsere Feststellungen zu bestätigen.

Im Rahmen der Klageverfahren hat sich herausgestellt, dass die Bank auch aus Sicht des Landgerichtes Frankfurt am Main vorvertragliche Plichten im Rahmen der Kontoeröffnung verletzt hat.

Hintergrund der von unserer Kanzlei geführten Verfahren ist, dass Kunden vermeintlich sichere Anlagen als Festgeld tätigen wollten. Hierzu haben sie auf Veranlassung der Kriminellen, welche sich hinter den Plattformen wie AnlageRepublik, Zinsbund oder Zinsexpert versteckten, die Gelder auf ihr Konto bei der C24 Bank GmbH überwiesen.

Vor der Überweisung haben sich die Kunden für das Konto in einer Postfiale verifiziert. Hierbei sind Abweichungen zwischen den von den Kriminellen angegebenen Daten und den wahren Daten der Mandanten nicht aufgefallen. Am Ende haben die Täter die Zugangsdaten für das Onlinebanking erhalten und die vermeintlich sicher geglaubte Anlage in mehreren Tranchen abgebucht.

Die Kanzlei CLLB, welche bereits auf eine langjährige Erfahrung im Kapitalmarktrecht und Datenschutzrecht zurückblicken kann, steht geschädigten Verbrauchern zur Verfügung und wird deren Rechte durchsetzen, notfalls auch vor Gericht.

CLLB Rechtsanwälte Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB

CLLB Rechtsanwälte steht für herausragende Expertise auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts. Die Ausarbeitung und erfolgreiche Umsetzung einer zielführenden Prozessstrategie ist nicht nur in Großverfahren mit mehreren hundert Geschädigten ein entscheidender Faktor. Auch komplexe Einzelverfahren gerade mit internationalem Bezug können nur durch den Einsatz spezifischer Erfahrung und detaillierter Sach- und Rechtskenntnis optimal geführt werden. Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung vor Gerichten in der gesamten Bundesrepublik. Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte wurde im Jahr 2004 in München gegründet und konnte sich durch zahlreiche Erfolge in aufsehenerregenden Verfahren bereits nach kurzer Zeit etablieren. Beinahe zwangsläufig war deshalb die Erweiterung der Repräsentanz mit Eröffnung eines weiteren Standortes in der Bundeshauptstadt Berlin im Jahr 2007. Neben den vier Gründungspartnern István Cocron, Steffen Liebl, Dr. Henning Leitz und Franz Braun, deren Anfangsbuchstaben für die Marke "CLLB" stehen, sind mit Alexander Kainz 2008 und Thomas Sittner 2017 zwei weitere Partner für den Mandantenerfolg verantwortlich. Mittlerweile vertreten dreizehn Rechtsanwälte von CLLB die rechtlichen Interessen ihrer Mandanten. Sie sind dabei vorwiegend auf Klägerseite tätig und machen für sie Schadensersatzforderungen geltend. Das heißt kurz zusammengefaßt: Wir können Klagen.

