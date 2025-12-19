C24 Bank GmbH – BaFin schaltet Sonderbeauftragten ein
Wie geschädigte Anleger von Festgeldanlagen agieren sollten
Die BaFin hat unter anderem Mängel bei der Durchführung des Verdachtsmeldeverfahrens sowie der Organisation und Durchführung von Auskunftsverpflichtungen, die überwiegend im Zusammenhang mit betrügerisch genutzten Konten standen, festgestellt.
Die C24 Bank GmbH muss auf Anordnung der BaFin eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen. Dazu zählt u.a. eine wirksame Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. „Die BaFin kann dem Institut aufgeben, unter anderem in den Bereichen des Kundenannahmeprozesses, bei der laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen und im Verdachtsmeldewesen ihre Sicherungsmaßnahmen zu verstärken“ so der Wortlaut der Meldung.
Die Kanzlei CLLB vertritt zahlreiche Mandanten gegen die C24 Bank GmbH, weil die Sicherungsmechanismen bei betrügerischen Festgeldanlagen offenbar nicht ausreichend waren und Anleger dadurch viel Geld verloren haben. „Als anfällig für Betrugsversuche erwiesen sich unserer Meinung nach insbesondere die Mechanismen bei der Kontoeröffnung“, sagt Rechtsanwalt Matthias Ruigrok van de Werve, CLLB Rechtsanwälte. Die BaFin scheint mit ihrer Meldung unsere Feststellungen zu bestätigen.
Im Rahmen der Klageverfahren hat sich herausgestellt, dass die Bank auch aus Sicht des Landgerichtes Frankfurt am Main vorvertragliche Plichten im Rahmen der Kontoeröffnung verletzt hat.
Hintergrund der von unserer Kanzlei geführten Verfahren ist, dass Kunden vermeintlich sichere Anlagen als Festgeld tätigen wollten. Hierzu haben sie auf Veranlassung der Kriminellen, welche sich hinter den Plattformen wie AnlageRepublik, Zinsbund oder Zinsexpert versteckten, die Gelder auf ihr Konto bei der C24 Bank GmbH überwiesen.
Vor der Überweisung haben sich die Kunden für das Konto in einer Postfiale verifiziert. Hierbei sind Abweichungen zwischen den von den Kriminellen angegebenen Daten und den wahren Daten der Mandanten nicht aufgefallen. Am Ende haben die Täter die Zugangsdaten für das Onlinebanking erhalten und die vermeintlich sicher geglaubte Anlage in mehreren Tranchen abgebucht.
