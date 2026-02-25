Kontakt
Anleger des ConTrust Fonds obsiegen erneut vor Gericht

Klage des Fonds auf Rückzahlung der Ausschüttungen wird vom Landgericht wieder abgewiesen

Die auf Kapitalmarktrecht spezialisierte Kanzlei CLLB Rechtsanwälte mit Büros in München und Berlin hat mit Urteil des Landgericht Rottweil vom 28.01.2026 erneut erfolgreich die Abweisung der Klage der ConTrust GmbH & Co. KG i.L gegen einen Anleger auf Rückzahlung von erhaltenen Ausschüttungen erwirkt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es handelt sich dabei bereits um das dritte obsiegende Urteil, dass die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte für Anleger des ConTrust Fonds erstritten hat.

Dazu im Einzelnen:

Anleger des geschlossene Fonds ConTrust GmbH & Co. KG i.L sind bereits früher schon immer wieder zur Rückzahlung von erhaltenen Ausschüttungen aufgefordert worden. Zwischenzeitlich werden vom Fonds nun Klagen gegen Anleger auf Rückzahlung von Ausschüttungen eingereicht. Der Fonds begründet die Klagen damit, dass der Fonds angeblich nie Gewinne erwirtschaftet hätte, das Kapitalkonto des Anlegers angeblich einen Minus-Wert ausweisen würde und der Fonds, um die Liquidation vornehmen zu können, Kapital benötige.

In einem weiteren von der Kanzlei CLLB Rechtsanwälte geführten Verfahren hat das Landgericht Rottweil nun die Klage des Fonds gegen den Anleger erneut abgewiesen. Das Landgericht Rottweil bestätigt in dem Urteil, dass die ConTrust GmbH & Co. KG i.L. die gezahlten Ausschüttungen von dem Anleger nicht zurückfordern kann. Denn zum einen ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag keine klare und unmissverständliche Regelung, dass die Anleger die Ausschüttungen später wieder zurückzahlen müssen, falls keine Gewinne erwirtschaftet wurden. Zum anderen seien bereicherungsrechtliche Ansprüche - soweit die Zahlungen über die im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Grenze hinaus erfolgten waren - bereits verjährt.

Die Rechtsanwälte der auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei CLLB Rechtsanwälte raten allen betroffenen Anlegern der ConTrust Fonds sich von einer auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei anwaltlich beraten zu lassen.

CLLB Rechtsanwälte Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB

CLLB Rechtsanwälte steht für herausragende Expertise auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts. Die Ausarbeitung und erfolgreiche Umsetzung einer zielführenden Prozessstrategie ist nicht nur in Großverfahren mit mehreren hundert Geschädigten ein entscheidender Faktor. Auch komplexe Einzelverfahren gerade mit internationalem Bezug können nur durch den Einsatz spezifischer Erfahrung und detaillierter Sach- und Rechtskenntnis optimal geführt werden. Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung vor Gerichten in der gesamten Bundesrepublik. Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte wurde im Jahr 2004 in München gegründet und konnte sich durch zahlreiche Erfolge in aufsehenerregenden Verfahren bereits nach kurzer Zeit etablieren. Beinahe zwangsläufig war deshalb die Erweiterung der Repräsentanz mit Eröffnung eines weiteren Standortes in der Bundeshauptstadt Berlin im Jahr 2007. Neben den vier Gründungspartnern István Cocron, Steffen Liebl, Dr. Henning Leitz und Franz Braun, deren Anfangsbuchstaben für die Marke "CLLB" stehen, sind mit Alexander Kainz 2008 und Thomas Sittner 2017 zwei weitere Partner für den Mandantenerfolg verantwortlich. Mittlerweile vertreten dreizehn Rechtsanwälte von CLLB die rechtlichen Interessen ihrer Mandanten. Sie sind dabei vorwiegend auf Klägerseite tätig und machen für sie Schadensersatzforderungen geltend. Das heißt kurz zusammengefaßt: Wir können Klagen

