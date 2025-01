WORLD OF BOXES 2025 - Der neue Katalog

Die Firma CLICKBOX bringt druckfrisch den neuen Katalog WORLD OF BOXES 2025 heraus. Angeboten werden Kunststoffboxen für Ordnung und Aufbewahrung in einer großen Fülle an Größen und Formen und für verschiedenste Aufgabenstellungen und mit vielen Anwendungsbeispielen.Eine Sonderstellung im Sortiment nehmen wasserdichte Boxen ein. Sie helfen, alles zu schützen, was Ihnen wichtig ist – bei Outdoor-Aktivitäten, in feuchten Kellerräumen oder sogar bei Überschwemmung. Von besonderem Vorteil sind wasserdichte Ordnerboxen für die sichere Langzeit-Archivierung von Aktenordnern.Ein anderes Aufgabengebiet haben wasserdichte Lebensmittelboxen von Lock&Lock . Mit ihnen bleiben Lebensmittel länger frisch und lassen sich gut transportieren. Sie sind weichmacherfrei und sogar für Säuglingsnahrung geeignet. Außerdem sind sie für die Gefriertruhe geeignet; sie lassen sich in der Mikrowelle und in der Spülmaschine verwenden. Selbstverständlich sind Lock&Lock-Dosen mottendicht sowie dicht gegen jegliches andere Ungeziefer.Ebenfalls für Lebensmittel sind die beliebten BUCHSTEINER Klickboxen. Sie werden gerne als Lunchbox oder Brotdose verwendet. Diese praktischen Scharnierdeckeldosen bieten außerdem zahllose Verwendungsmöglichkeiten im Non-Food-Bereich, z.B. als Schutzverpackung und Transportbox.Unter den Aufbewahrungsboxen präsentieren wir die Marken REALLY USEFUL BOX ORTHEX und SUNWARE . Diese transparenten Kunststoffboxen sind immer inklusive Deckel; sie lassen sich prima stapeln und sparen damit viel Platz. Die Transparenz sorgt für Übersicht und bessere Ordnung. Allein von REALLY USEFUL BOX stehen mehr als fünfzig Größen zur Auswahl – manche sind speziell für die sichere Lagerung von Vinyl-Schallplatten passend.Für Handwerker wird die „mobile Werkstatt“ der Marke QBRICK angeboten. Das sind modulare Werkzeugkoffer in Spitzenqualität. Anders als viele andere Systeme auf dem Markt, sind QBRICK-Koffer staubdicht und wasserdicht. Selbstverständlich sind diese Schutzkoffer nicht nur für Werkzeug geeignet, sondern auch für Elektrogeräte, empfindliche Instrumente, Foto-Ausrüstung und ähnliches. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet weit über das Handwerk hinaus. Zum Beispiel lassen sich diese stabilen Koffer bei der Polizei, der Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten einsetzen, wie auch bei allen Outdoor-Einsätzen von Wissenschaftlern oder Profi-Fotografen.Im Sortiment finden sich selbstverständlich auch die Klassiker unter den Kunststoffkisten, also Euroboxen und Stapelboxen für Industrie, Lager und Logistik.Den 80-seitigen Farbkatalog kann man online als Blätterkatalog durchstöbern oder als gedrucktes Exemplar gratis bei CLICKBOX anfordern