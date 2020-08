IRIS ALL WEATHER BOXEN

Hergestellt von Iris OHYAMA in den Niederlanden

Material Deckel und Korpus: Polypropylen (PP)

Hotmelt Schaum Dichtung

Farbe Korpus und Deckel: transparent

Farbe Verschlussklappen: schwarz

Außenmaße: 590 x 390 x 380 mm

Innenmaße: 475 x 315 x 350 mm

Außenmaße: 590 x 390 x 290 mm

Innenmaße: 480 x 325 x 260 mm

Außenmaße: 390 x 290 x 260 mm

Innenmaße: 300 x 230 x 230 mm

Camping im eigenen Land - die immer beliebtere Alternative zu Fernreisen in andere Länder. Mit einem Caravan können Sie die Landschaft dabei besonders gut genießen, ohne übermäßig auf den gewohnten Luxus verzichten zu müssen. Dabei sammelt sich im Caravan aber schnell eine große Menge Gegenstände und Utensilien an, die den Platz im Innenraum wegnehmen. Also kommen Sie mit dem Caravan im Campingurlaub an und wollen es sich dort schön gemütlich machen. Deswegen ist es praktisch, wenn man am Reiseziel die Gegenstände in Aufbewahrungsboxen geschützt außerhalb verstauen kann.Praktische Aufbewahrungsboxen in drei Größen für schlechtes Wetter. Diese handlichen Boxen von IRIS haben einen sicher schließenden Deckel mit Dichtung. Dadurch wird das Innere der Box vor Regen, Spritzwasser, Staub und Feuchtigkeit sowie vor Ameisen effektiv geschützt. Man kann die Boxen unbesorgt im Regen stehen lassen. Es gibt sie in drei praktischen Größen mit 20, 50 und 70 Liter Volumen. Damit haben Sie für unzählige Anwendungsmöglichkeiten die passende Box.Zudem wird der gute Schutz dringend benötigt, wenn man Kleidung über den Winter im Keller oder auf dem Dachboden einlagert. Ansonsten könnte Feuchtigkeit an den Inhalt gelangen, der dadurch muffig werden könnte. Die All Weather Boxen schützen auch vor Schimmel und Stockflecken.Auch für professionelle Anwendungen eignen sich diese Aufbewahrungsboxen. So können z.B. hygroskopische Stoffe wie Pulver, Granulate, Pigmente oder Stäube vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden. Profis können darin empfindliches Equipment für Außeneinsätze, Feldmessungen und Baustellen wettersicher transportieren. In der 70 Liter Box können sogar bis zu 6 A4-Aktenordner stehend archiviert werden.Eine weitere praktische Eigenschaft ist die gute Stapelbarkeit. Alle drei Größen können sicher übereinander gestapelt werden, da eine Vertiefung im Deckel dafür sorgt, dass die Boxen ineinander greifen. Bei den transparenten Versionen sieht man den Inhalt sofort von außen, was viel Suchaufwand erspart.Weitere Daten zu den verschiedenen Größen:Die 70 Liter Box (Art-Nr.: 4179624)Die 50 Liter Box (Art-Nr.: 4179617)Die 20 Liter Box (Art-Nr.:4199561)