Der neue Katalog 2021 ist da!

Bei CLICKBOX erhalten Sie umfassende Informationen zu den Themen Aufbewahrung, Ordnung schaffen, Platz gewinnen oder sicherer Transport sowie Archivierung. Hunderte verschiedene Aufbewahrungsboxen bieten Ihnen dafür wertvolle Hilfe.In diesem Katalog finden Sie:Transparente Aufbewahrungsboxen mit Deckel von 0,07 Liter bis 145 Liter Volumen der hochwertigen Marken wie Really Useful Box®, SmartStore™ von ORTHEX oder Q-Line von SUNWARE. Diese Boxen lassen sich prima stapeln und der Raum lässt sich damit optimal nutzen.Wasserdichte, luftdichte oder regendichte Behälter finden Sie in verschiedensten Varianten: von der Vorratsdose für das Gefrierfach bis zum großen wasserdichten Behälter für die Archivierung von Aktenordnern.Wer nur wenig Platz für die Bereitstellung leerer Boxen hat, für den wird ein breites Sortiment an Faltboxen und Klappkisten geboten: von preisgünstig bis extrem stabil. Im zusammengeklappten Zustand sparen diese Faltboxen bis zu 80% Platz. Einige sind so stabil, dass sie sich auch mit Befüllung noch aufeinander stapeln lassen.Stapelkisten und Euroboxen bis 170 Liter Volumen für Lagerung und Transport runden das Angebot für den Bedarf in Industrie und Handwerk ab.Spezialitäten im Sortiment sind Aufbewahrungsboxen für Corona-Schutzmasken. Darin können Sie Ihren Mund- und Nasenschutz zum Beispiel hygienisch im Handschuhfach Ihres Autos aufbewahren.Für Fans des Clearstamp-Hobbys wird eine Multistoragebox angeboten. Das ist eine flache transparente Aufbewahrungsbox in der Größe einer klassischen DVD-Hülle – nur ohne Innenleben. Damit ist diese Multistoragebox die ideale Archivierungsbox für flache Dinge.Für Sammler oder für die Produktpräsentation gibt es eine große Auswahl an Klarsichtdosen. Das sind glasklare Rechteckdosen bestehend aus Deckel und Boden. Sie sind übrigens auch für die Aufbewahrung von Tonies-Figuren beliebt.Diesen Katalog können Sie kostenlos über dieses Formular bestellen oder Sie können ihn sich HIER direkt als Online-Blätterkatalog ansehen.Bitte nehmen Sie bei weiteren Fragen gerne Kontakt zu uns auf.Wir sind auch telefonisch unter: (07022) 92 38-0 erreichbar.Ihr Clickbox Team.