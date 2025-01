BUCHSTEINER ist wieder da!

Diese Scharnierdosen haben seit Langem viele Freunde. Sie werden als Brotdosen, Lunchboxen oder allgemein als Frischhaltedosen für Lebensmittel verwendet. Aufgrund des Scharnierdeckels gibt es auch viele praktische Anwendungsmöglichkeiten im Non-Food-Bereich z.B. als Transportbox oder als Produktverpackung für empfindliche Dinge ein.



Besonders praktisch ist, dass der Deckel nicht verlorengeht. Er ist durch das Filmscharnier fest mit der Dose verbunden.



Durch die Insolvenz des traditionsreichen Herstellers war nun plötzlich der Nachschub an Klickboxen unterbrochen. Die gute Nachricht ist, dass es nun unter neuer Flagge weitergeht. Die Marke BUCHSTEINER wie auch die Spritzgusswerkzeuge für die Klickboxen wurden übernommen und die neue Produktion ist angelaufen.



Die Firma CLICKBOX in Nürtingen übernimmt dabei eine wichtige Funktion als Distributor. Wie gewohnt, sind BUCHSTEINER Dosen bei uns ab einem Stück erhältlich oder in jeder Menge, die benötigt wird. Nach und nach füllen wir unsere Lagerbestände auf; wir können auch größere Stückzahlen liefern. Bestellen können Privatkunden sowie Firmen, öffentliche Einrichtungen und Behörden.

