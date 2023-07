Prämiertes Bio-Olivenöl aus Süditalien

Marco Rizzo wird erneut für sein Olivenöl ausgezeichnet

Auch dieses Jahr bestätigt sich wieder, dass Marco Rizzo ein wahrer Künstler in seinem Metier ist. Erneut erhält eines seiner Olivenöle, das Impronta Bio 2022 (Erntejahr), die höchstmögliche Auszeichnung im angesehenen Olivenöl-Führer „Oli d’Italia 2023“ des Gambero Rosso!



Marco Rizzo’s Weg zur eigenen Olivenölproduktion



Der im Jahr 1984 geborene Olivenölproduzent hat sich ursprünglich den Künsten der Musik, Literatur und des Theaters widmen wollen, doch der Ruf seiner cilentanischen Wurzeln war stärker. Nach seinem Studium in Rom kehrte er in seine Heimat zurück und rief die Azienda Agricola Marco Rizzo im Jahr 2012 ins Leben.



Seit seiner Gründung hat sich das junge Familienunternehmen auf circa 45 Hektar Anbaufläche vergrößert und seine Produktion perfektioniert. Bewirtschaftet werden lediglich Olivenhaine auf dem Gemeindegebiet Felitto. Sie befinden sich teils in Familienbesitz und wurden teils von den Bewohnern der Gemeinde gepachtet. Viele der alten Olivenhaine waren verlassen und verwildert und werden nun wieder bewirtschaftet und gepflegt. Vom Anbau der Oliven über die Ernte bis hin zur Verarbeitung läuft dank eigener Ölmühle seit einigen Jahren alles aus einer Hand, was man als Konsument durchaus schmeckt.



Ausgewählte Olivensorten für höchste Olivenöl-Qualität



Für sein Olivenöl setzt Marco Rizzo ausschließlich auf autochthone Olivensorten wie die Nostrale, die Rotondella und die Carpellese. Während die letzten beiden Sorten etwas weiter verbreitet sind, wächst die Nostrale di Felitto ausschließlich im Tal des Calore-Flusses, der Kernzone des Nationalparks Cilento. Aus diesen Oliven stellt Marco Rizzo sortenreine und biozertifizierte Olivenöle von höchster Qualität her.



Für Marco Rizzo regnet es Auszeichnungen



Der junge Olivenproduzent und Autodidakt leistet hervorragende Arbeit, welche Jahr für Jahr gewürdigt wird. 2022 gewann Marco Rizzo die 19. Ausgabe des Premio ExtraBio, ein regionaler Wettkampf in Kampanien. Die höchsten, international anerkannten Auszeichnungen für Olivenöle verleihz jedoch der Gambero Rosso. Bewertet werden die Öle mit 1, 2 oder 3 „Foglie“ (zu detusch: Blätter), wobei 3 Foglie die höchstmögliche Bewertung darstellen.



Hier hat Marco Rizzo bereits einen regelrechten Laubhaufen für seine Olivenöle angesammelt:



Bio-Olivenöl Impronta: 2023 “3 Foglie”; 2021 “2 Foglie Rosse”; 2018 "3 Foglie", 2017 "3 Foglie"



Bio-Olivenöl Incipit: 2021 “2 Foglie Rosse”; 2018 "3 Foglie" + Premio Speciale für das beste sortenreine Olivenöl Italiens; 2016 "1 Foglia"



Bio-Olivenöl Talismano: 2022 “3Foglie”; 2021 “3 Foglie”; 2020 “3 Foglie” + Premio speciale; 2018 "2 Foglie Rosse"; 2016 "1Foglia"*



Herzlichen Glückwunsch zur neuesten Auszeichnung Marco!