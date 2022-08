Warum die Ergotherapie in der Behandlung neurologischer Beschwerden unabdingbar ist

Die Ergotherapie zählt zu den medizinischen Heilberufen und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Soll heißen: die Betreuung vom Säuglingsalter bis hin zur Palliativbegleitung. Ziel der ergotherapeutischen Maßnahmen ist in jedem Fall die (Wieder-)Herstellung körperlicher, geistiger und psychischer Funktionen, die den Patienten aufgrund von Krankheit, Verletzung oder Behinderung abhandengekommen sind – oder im Falle von Entwicklungsstörungen noch nicht korrekt ausgebildet wurden. Die Therapieinhalte sind dabei breit gefächert: Von Selbsthilfetraining mit Wasch-, Anzieh- und Esstraining über Förderung der motorischen Beweglichkeit durch gezielte Tätigkeiten, eine Stimulation der Sinnesorgane, um die Selbstwahrnehmung zu verbessern bis hin zur Aktivierung kognitiver und neuropsychologischer Fähigkeiten wie Konzentration, Orientierung und Gedächtnistraining ist alles mit dabei.All dies leisten auch die Ergotherapie-Teams im Klinikum Christophsbad. Besonders herausfordernd ist die Aufgabe im Bereich der Frührehabilitation, wie Sandra Pfister, leitende Ergotherapeutin betont: „Hier steht die Versorgung schwerstbetroffener Menschen im Vordergrund. Also Patienten, die beispielsweise aufgrund eines Schlaganfalls, einer Blutung oder eines Schädelhirntraumas mit schwerwiegenden neurologischen Einschränkungen zu kämpfen haben.“ In vielen Fällen sei diesen Personen die selbstständige Bewältigung des Alltags aufgrund motorischer oder kognitiver Einschränkungen nicht mehr möglich. „Eine intensive Betreuung durch ein multiprofessionelles Team, zu dem auch wir Ergotherapeuten gehören, hilft den Betroffenen dann bei der Genesung während der stationären Frührehabilitation, deren Dauer durchschnittlich mindestens zwei Monate beträgt“, erklärt Pfister. Ziel der ergotherapeutischen Arbeit ist es, die Pflegebedürftigkeit zu mindern, eine möglichst große Selbstständigkeit zu erreichen und damit die Lebensqualität zu verbessern. Hierbei werden ebenso Hilfsmittelberatungen für die häusliche und/oder stationäre Weiterversorgung und Angehörigenanleitungen von der Ergotherapie übernommen.Der Bereich der neurologischen Frührehabilitation bietet für Ergotherapeuten die Möglichkeit, eine intensive und individuelle Behandlung der Patienten in einem eng verzahnten interdisziplinären Team durchzuführen. Das Therapiespektrum auf der neurologischen Frührehabilitation ist spannend, umfangreich und breit gefächert. „Um die Qualität der ergotherapeutischen Behandlung aufrechtzuerhalten, suchen wir weitere engagierte und motivierte Ergotherapeuten, die Lust haben, in einem gut funktionierenden und harmonischen Team zu arbeiten. Bei uns stehen der Patient und das gemeinschaftliche Arbeiten im Team stets im Mittelpunkt,“, so Pfister.Mit nur einem Klick können Sie sich hier sofort auf unsere freien Stellen bewerben:Gerne informieren Sie sich auch über unsere weiteren Stellenangebote im Bereich der Ergotherapie: Aktuelle Stellenangebote (karriere-mit-perspektive.de) Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!