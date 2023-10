Sitar- und Tabla-Konzert am 26. Oktober mit Pandit Kushal Das und Florian Schiertz

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Christophsbad“ nehmen die beiden Musiker Pandit Kushal Das und Florian Schiertz das Publikum am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, mit auf eine Reise durch die Klangwelten Nordindiens. Die beiden versierten Instrumentalisten lassen die Zuhörenden in die Schönheit und Virtuosität traditioneller südasiatischer Musik eintauchen. Das Konzert beginnt um 18:30 Uhr im Herrensaal (Haus 11) des Klinikums Christophsbad. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse für 15 bzw. 5 Euro (ermäßigt) zu erwerben. „Wir sind froh und stolz zugleich, dass wir mit Pandit Kushal Das und Florian Schiertz zwei absolute Musik-Koryphäen zu uns ins Klinikum Christophsbad locken konnten. Alle Freunde klassischer nordindischer Klänge dürfen sich auf einen magischen Abend freuen“, so Dorit Paul vom Arbeitskreis „Kultur im Christophsbad“.Die klassische nordindische Musik zählt zu den am weitesten entwickelten Musikformen unserer Zeit. Die Kompositionen werden allgemein mit Ragas und Talas bezeichnet und haben u.a. einen Bezug zur Natur – z. B. gibt es zu jeder Tageszeit zugeordnete Kompositionen. Raga und Tala sind melodische und rhythmische komplexe Strukturen, welche die Kunst des Improvisierens und der schöpferischen Bearbeitung beinhalten. Die Sitar verfügt über einen sehr charakteristischen obertonreichen Klang und zählt wie auch die Tabla – bekannt als Königin der Trommeln – zu den beliebtesten Instrumenten weltweit. (Anschläge: ca. 1.750)Klassisches nordindisches Konzert mit Pandit Kushal Das & Florian SchiertzDonnerstag, 26.10.2023, 18:30 Uhr, Herrensaal (Haus 11)15 Euro, ermäßigt 5 EuroUnsere aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf: www.christophsbad.de/event Kulturelle Veranstaltungen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben liegen uns als Arbeitsgemeinschaft „Kultur im Christophsbad“ besonders am Herzen.Wir laden Patienten, Angehörige, Mitarbeitende und Besucher zu Kunstgenuss und Gesprächen ein. Denn wir sind davon überzeugt, dass Konzerte, Ausstellungen oder Literarisches die Seele berühren und sowohl die Genesung als auch die Gesundheit stärken.