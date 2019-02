Neues Kurs-Angebot: Parkinson-Logopädie-Gruppe

26.02.19

Morbus Parkinson beeinträchtigt den gesamten Bewegungsapparat und somit auch die Funktion der Muskeln, die für das Sprechen verantwortlich sind. Die Folge sind Sprechstörungen, wie leises, monotones Sprechen oder ein verändertes Sprechtempo. Zusätzlich können das Zittern der Stimme oder auch „Sprechblockaden“ die Verständigung mit anderen Menschen erschweren. Leider kommt es häufig vor, dass sich die Betroffenen deswegen immer mehr zurückziehen und den verbalen Kontakt mit ihrer Umgebung auf das Notwendigste beschränken. Gerade deshalb ist es sehr wichtig mit anderen Menschen, die dieselbe Problematik haben sich austauschen. In den frühen Phasen der Erkrankung kommt es durch die Einnahme von Medikamenten oftmals zu einer Verbesserung der Sprechstörungen. In späteren Stadien kann ein gezieltes Sprechtraining, vor allem in der Gruppe helfen, Stimm- und Sprechprobleme zu verringern. Auch Kau- und Schluckstörungen werden durch gezielte logopädische Maßnahmen verbessert.Kostenbeitrag auf Nachfrage. Ein Großteil der Kosten für die „Parkinson-Logopädie-Gruppe“ wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, wenn ein Arzt den Kurs verschreibt. Das Praxis-Zentrum Göppingen bittet Interessierte darum, sich telefonisch unter 07161 601-9690 oder per E-Mail info@pz-goeppingen.de anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pz-goeppingen.de