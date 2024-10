Gerald Tomenendal ist neuer stellvertretender Geschäftsführer des Klinikums Christophsbad

Die Wartezeit hat ein Ende: Die bislang vakante Position des stellvertretenden Geschäftsführers für das Klinikum Christophsbad ist besetzt. Gerald Tomenendal hat diese wichtige Position zum 01. Oktober 2024 angetreten. Mit ihm wurde ein absoluter Fachmann gefunden: Der 48-Jährige bringt nicht nur kaufmännische, sondern auch medizinische Expertise mit – für das Klinikum Christophsbad entpuppte er sich dadurch als Top-Kandidat für diesen Posten.



Gerald Tomenendal ist sowohl staatlich examinierter Krankenpfleger als auch Diplom-Gesundheitsökonom. „Damit war er für uns der ideale Kandidat für die Position des stellvertretenden Geschäftsführers für das Klinikum Christophsbad“, betont Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. Wichtige berufliche Stationen in jüngster Vergangenheit waren Herrn Tomenendals Tätigkeit als Kaufmännischer Direktor von 2014 bis 2019 am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart und die Position des Regionaldirektors im Klinikverbund Südwest in Sindelfingen, die er seit 2019 innehatte.



Herr Tomenendal wird zukünftig die operative Leitung im Klinikum Christophsbad übernehmen – soll heißen: Alle Tätigkeiten, die unter diesem Titel bisher von Geschäftsführer Rudolf Schnauhuber übernommen wurden, gehören seit dem 1. Oktober zum Aufgabenbereich von Gerald Tomenendal. Innerhalb der nächsten Wochen und Monate werden daher einige strukturelle und organisatorische Veränderungen sowohl im Bereich des Klinikums Christophsbad als auch im Bereich der Zentralen Dienste stattfinden. „Mit Herrn Tomenendal haben wir einen echten Glücksgriff gelandet: Dass wir diese Position mit jemandem bekleiden können, der sowohl im wirtschaftlichen als auch im medizinischen Bereich über enorm viel Erfahrung verfügt, kann unserem Unternehmen nur guttun. Schön, dass er sich für unser Haus entschieden hat!“, erklärt Rudolf Schnauhuber. Und Prof. Nenad Vasić, stellvertretender Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums Christophsbad ergänzt: „Herr Tomenendal ist quasi in zwei Welten zuhause – das macht ihn zum idealen Ansprechpartner für alle Mitarbeitenden aus sämtlichen Bereichen.“



Warum seine Wahl auf das Klinikum Christophsbad gefallen ist, erklärt Herr Tomenendal wie folgt: „Ich habe das Christophsbad als ein Gesundheitsunternehmen kennengelernt, das zum einen sehr traditions- und werteorientiert handelt, aber sich gleichzeitig modern und innovativ den Erfordernissen für die Zukunft stellt.“ Und er fügt hinzu: „Mit Herrn Schnauhuber und Herrn Prof. Vasić habe ich zwei zukünftige Geschäftsführungs-Kollegen kennenlernen dürfen, die hochprofessionell und auf Augenhöhe agieren – ein für mich perfektes Setting für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Zu seinen Plänen für die Zukunft des traditionsreichen Familienunternehmens sagt er: „Zunächst möchte ich die Organisation und die dort handelnden Menschen kennenlernen, zuhören und verstehen. Ich sehe mich als Teil des Führungsteams und möchte meinen Beitrag leisten, das Unternehmen mit modernen und effizienten Strukturen auszurichten, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen.“ Er ergänzt: „Das Ziel muss sein, als attraktiver Arbeitgeber eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen, um auch in Zukunft die Selbstständigkeit des Christophsbads zu erhalten.“

