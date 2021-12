Zum Advent: TK Maxx engagiert sich mit charmanter Idee für Children for a better World e.V.

Unter der Pandemie leiden Kinder besonders stark. Vor allem in ärmeren Verhältnissen trifft es die Kleinen meistens hart. In Deutschland leben 2,7 Millionen Kinder in Armut. Das ist fast jedes 5. Kind. Im Hinblick auf die Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahren ist erneut deutlich geworden, wie wichtig soziale Kontakte und körperliche Bewegung vor allem für Kinder und Jugendliche in Armut sind. Mit der diesjährigen Charity-Weihnachtskampagne möchte TK Maxx diese Kinder und Jugendlichen sowie uns alle mit Spaß und Freude in Bewegung bringen. Durch eine Tanz-Challenge werden die Kinder und Jugendlichen erneut im großen Rahmen unterstützt: Unter dem Motto „Tanze, Spende, Nominiere!“ wird diesen Advent in den sozialen Medien getanzt und danach an CHILDREN gespendet. Um immer mehr Menschen an der fröhlichen Aktion zu beteiligen, bittet jeder Spender und jede Spenderin drei Freunde weiter zu tanzen und zu spenden. Die ersten prominenten Tänzer wie PapiundPapa und Galia Brener haben den Anfang gemacht und zeigen uns wie´s geht – oder besser „wie‘s tanzt“. Weitere Informationen zur Kampagne und zur Teilnahme gibt es unter dem folgenden Link: https://www.tkmaxx.de/... An der Seite von CHILDREN fördert TK Maxx seit über 10 Jahren in ganz Deutschland Kinder und Jugendliche in 45 CHILDREN Partnereinrichtungen. Bisher konnte TK Maxx mit der Unterstützung seiner Mitarbeiter*innen und Kund*innen bereits Spenden in Höhe von über 2,4 Millionen Euro generieren und damit sozial benachteiligte Kinder in Deutschland unterstützen. Im Jahr 2020 wurden 1.837 Kinder und Jugendliche gestärkt. 80 % der Kinder verbesserten ihre Alltagskompetenzen und konnten ihr Selbstwertgefühl stärken. Cornelius Nohl, Geschäftsführer von CHILDREN, ist zufrieden: „Wir freuen uns darüber, dass wir durch die diesjährige Charity-Weihnachtskampagne mit TK Maxx so viel Unterstützung erhalten. Es sind vor allem Kooperationen wie diese, die Aufmerksamkeit und Veränderungen bewirken können. Kinderarmut ist leider immer noch eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Wir müssen jetzt handeln und in Armut lebenden Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.“TK Maxx fördert seit 11 Jahren den CHILDREN Mittagstisch. Der CHILDREN Mittagstisch ist eines der beiden CHILDREN Entdecker Programme für und mit Kindern. Im Fokus stehen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die zu Hause häufig keine geregelten, ausgewogenen Mahlzeiten erhalten. Beim CHILDREN Mittagstisch lernen sie selbst zu kochen und einzukaufen. Ziel des Programms ist nicht nur, mit den Kindern und Jugendlichen eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten und zu essen, sondern auch, ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit Ernährung zu vermitteln.TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc. und ist der führende Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. TJX Europe ist in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK Maxx Filialen vertreten. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 164 Stores. Zu TJX Europe gehören insgesamt mehr als 600 Stores in ganz Europa, darunter mehrere HomeSense Filialen in Großbritannien und Irland.