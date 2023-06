„Wetterauer Tintenfasslauf“ aus Münzenberg gewinnt bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement.

„Wir machen. Für ein Kinderlachen.“ - Private, unabhängige Initiative junger Menschen unterstützt Kinderhilfsprojekte in der Region.

Die jungen Projektmacher*innen des Projekts „Wetterauer Tintenfasslauf“ aus Münzenberg haben es geschafft und sich gegen fast 70 andere Projekte durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements im Bereich der Unterstützung von benachteiligten bzw. bedürftigen Kindern gewinnt die Projektgruppe den CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt das Team gemeinsam mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (11. bis 15. Oktober 2023). Dort nehmen die Jugendlichen an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet voraussichtlich der exklusive Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.



„Wir machen. Für ein Kinderlachen.“ – das ist das Motto, mit dem die private, unabhängige Initiative dieser jungen Menschen Kinderhilfsprojekte in der Region unterstützt. Um Geld für die Unterstützung ihrer Herzensprojekte zu sammeln, organisieren die Projektmacher*innen zahlreiche Charity-Aktionen; u.a. auch den Wetterauer Tintenfasslauf. Der mittlerweile in der Region etablierte Benefizlauf wird komplett von den Jugendlichen geplant und durchgeführt. Dafür planen sie auch ein umfangreiches Rahmen- bzw. Mitmachprogramm unter dem Motto „Move, Run and Fun!“. Im Sommer 2023 wagen die jungen Engagierten zudem den wichtigen Schritt von einer privaten Initiative zur Gründung eines gemeinnützigen Vereins.



Ende Mai hat eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerbs entschieden. Die Jury war von dem Herzblut, der Freude und dem herausragenden Engagement der jungen Projektmacher*innen sehr beeindruckt. Die 16 - 21 Jahre alten Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.



Hintergründe zu Children for a better World e.V.



Children for a better World (CHILDREN) ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in drei Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. Und in den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. CHILDREN arbeitet transparent und wirkungsorientiert. Die Organisation wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, wie dem PwC Transparenzpreis, dem Deutschen Stifterpreis, dem Preis des Westfälischen Friedens und einem PHINEO Wirkt-Siegel.



Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.