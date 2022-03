Soziales Engagement mit der richtigen Würze

BioLotta – Gewürze übergibt 37.000 EUR an Children for a better World e.V.

Nachhaltig würzen – Gutes tun, so lautet das Credo der Koblenzer Gewürzmarke BioLotta. Dass hinter diesem Motto nicht nur leere Worthülsen sondern ganz konkrete Taten stecken, beweist die junge Bio Gewürzmarke auch im zweiten Jahr ihres Bestehens mit der KidsSupport-Aktion. So übergab das geschäftsführende Unternehmerpaar Simone und Andreas Hartkorn stolze 37.000 EUR an ihre Münchener Partnerorganisation Children for a better World e.V., die sich gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert.



Schwimmen lernen, mit dem Rad fahren oder ein Musikinstrument spielen – was für die meisten Kinder und Familien ganz selbstverständlich klingt, bleibt für viele Kinder in Armut häufig ein unerfüllter Traum – und das mitten in Deutschland. Die CHILDREN Entdeckerfonds helfen dabei, genau diese Wünsche wahr werden zu lassen. Und damit nicht genug: Mit dem sogenannten „Mittagstisch“ sorgt die soziale Organisation dafür, dass Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen mit einer gesunden und warmen Mahlzeit versorgt werden. Genau an diesen Punkten setzt die KidsSupport-Aktion an. Wie das geht? Mit jedem verkauften BioLotta Produkt unterstützt die exklusive Bio-Gewürzmarke den Children for a better World e.V. mit 15, 30 oder sogar 50 Cent.



„Die KidsSupport-Aktion liegt uns ganz besonders am Herzen“, erklärt Simone Hartkorn und fügt hinzu: „Wir sehen darin eine tolle Möglichkeit, für mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft zu sorgen.“ Das soziale Engagement erstreckt sich dabei über das gesamte Bundesgebiet, beginnt aber vor der eigenen Haustür. „Es ist uns sehr wichtig, dass auch und gerade Einrichtungen in unserem direkten Umfeld von der KidsSupport-Aktion und dem Engagement von Children profitieren“, sagt Andreas Hartkorn. „Ich selbst bin im Koblenzer Stadtteil Lützel groß geworden. Deshalb bedeutet es mir ganz persönlich sehr viel, auch eine Kita im sogenannten ‚Kreutzchen‘, einem sozialer Brennpunkt der Stadt Koblenz zu unterstützen“, erklärt er. 5.000 EUR der Gesamtfördersumme gehen daher an die Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“. 2.000 EUR kommen dabei dem Entdeckerfond zugute, 3.000 EUR unterstützen den „Mittagstisch“ der Einrichtung.



In Deutschland sind 2,7 Millionen Kinder von Armut betroffen. Das CHILDREN Entdecker Programm hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung dieser Kinder gerade in Brennpunkt-Stadtteilen zu stärken. Dies gelingt jedoch nur durch verlässliche Unterstützer. „Mit BioLotta und der Familie Hartkorn verbindet uns eine enge Partnerschaft. Wir freuen uns sehr über die tolle Unterstützung und die großzügige Fördersumme von 37.000 EUR“, erklärt Cornelius Nohl, Geschäftsführer des Children for a better World e.V. Damit bestätigt auch er die gute Verbindung zwischen der Gewürzmarke und der gemeinnützigen Organisation, die auch in Zukunft bestehen bleiben soll.