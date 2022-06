„ROCK YOUR LIFE! Karlsruhe“ gewinnt bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement

Mit herausragendem gesellschaftlichem Engagement im Bereich der Bildungsgerechtigkeit gewinnen Studierende die besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World beim CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb.

Die Jugendlichen des Projekts „ROCK YOUR LIFE! Karlsruhe“ aus Karlsruhe haben es geschafft und sich gegenüber 60 anderen Projekten durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements im Bereich der Bildungsgerechtigkeit gewinnen sie den CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt die Jugendlichen zusammen mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (21. bis 25. September). Dort nehmen sie an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet voraussichtlich der exklusive Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.



„ROCK YOUR LIFE! Karlsruhe“– Die Studierenden von ROCK YOUR LIFE! in Karlsruhe wollen mit ihrem Mentoringprogramm mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. Dazu fördern sie sozial benachteiligte Gesamt- und Werkrealschüler*innen ab der achten Klasse. Die studierenden Mentor*innen treffen sich alle zwei Wochen mit ihren Mentees, um gemeinsam Sport zu machen, zu kochen oder sich einfach bei einem Spaziergang auszutauschen. Es geht darum, die Stärken und Talente der Mentees herauszuarbeiten und sie auf ihrem Ausbildungsweg zu unterstützen.



Mitte Mai hat eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus elf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerbs entschieden. Besonders in den letzten beiden Jahren ist das Thema Bildungsgerechtigkeit durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen vermehrt in das Blickfeld der Gesellschaft gerückt und hat zunehmend an Aktualität gewonnen. Die Jury war begeistert von der Projektarbeit der jungen Studierenden von „ROCK YOUR LIFE!“, da diese die Problematik nicht nur erkannt haben, sondern auch aktiv gegen diese vorgehen. Die 16 - 21 Jahre alten Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft. Für ihr Engagement sind die Jugendlichen des Projekts auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert.



Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.