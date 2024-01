Premier Inn spendet mehr als 1 Million Euro an die Kinderhilfsorganisation Children for a better World

Seit Beginn seiner Partnerschaft mit Children for a better World e.V. (CHILDREN) hat das Hospitality-Unternehmen Premier Inn Deutschland mehr als 1 Million Euro an die bundesweit tätige Kinderhilfsorganisation gespendet.„Wir freuen uns sehr, CHILDREN unterstützen zu dürfen und damit einen Beitrag im Kampf gegen die wachsende Kinderarmut in Deutschland zu leisten“, so Khadija Brémont, Director of M&A and CSR bei Premier Inn Deutschland. „Herzlichen Dank an das gesamte Team, das durch seinen großartigen Einsatz zu diesem Ergebnis beigetragen hat! Und ein ebenso herzliches Dankeschön an das Team von CHILDREN für sein unermüdliches Engagement, benachteiligten Kindern und Jugendlichen echte Perspektiven zu ermöglichen.“Seit dem offiziellen Start der Partnerschaft mit CHILDREN im September 2021 hat Premier Inn insgesamt 1,18 Millionen Euro an die Kinderhilfsorganisation überwiesen. Dazu beigetragen haben viele Teams und Mitarbeitende des Unternehmens, beispielsweise durch Spendenläufe, Tombolas, Backaktionen und weitere pfiffige Initiativen.Das gespendete Geld fließt beispielsweise in die Mittagstische der CHILDREN-Partnereinrichtungen, die Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten eine warme Mahlzeit am Tag ermöglichen. Weiterhin fördert Premier Inn mit seinen Zuwendungen die von den Einrichtungen initiierten Entdeckeraktivitäten, durch die bedürftigen Kindern wichtige Alltagskompetenzen vermittelt werden. Seit Kurzem unterstützt das Hospitality-Unternehmen darüber hinaus auch den von CHILDREN initiierten Wettbewerb „Jugend hilft!“, mit dem der Verein das gesellschaftliche Engagement junger Menschen fördert und in dessen Jury auch Khadija Brémont mitwirkt.„Wir bedanken uns im Namen des gesamten CHILDREN-Teams und aller Kinder und Jugendlicher, die durch das Engagement von Premier Inn neue Möglichkeiten und Perspektiven im Leben haben“, so Dr. Anna Rachlitz, stellvertretende Geschäftsführerin von CHILDREN. „Der Einsatz der Premier-Inn-Teams und -Mitarbeitenden ist einzigartig und gibt uns allen die Hoffnung, dass wir diese Welt gemeinsam ein Stückchen besser und gerechter machen können!“Über Premier Inn:Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande über 90 Standorte mit rund 17.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de Über Whitbread PLC:Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm “Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.com