Kinderhilfsorganisation erhält großzügige Spende von SuperBioMarkt anlässlich seines 50. Jubiläums

An Children for a better World e.V. werden 17.500 Euro überreicht

SuperBioMarkt, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lebensmittel und Bio-Produkte, hat anlässlich seines 50. Jubiläums eine bemerkenswerte Spende in Höhe von 17.500 Euro an die Kinderhilfsorganisation "Children for a better World" überreicht. Diese großzügige Geste wurde von den Kundinnen und Kunden des SuperBioMarkts ermöglicht, die seit Beginn das Vorhaben der Kinderhilfsorganisation mit der Spende ihrer Pfandbons in den Märkten unterstützt haben.



Michael Radau, Vorstand von SuperBioMarkt, äußerte sich bei der Übergabe der Spende erfreut: "Unsere Kundinnen und Kunden haben von Beginn an unser Vorhaben von Herzen unterstützt. Dass so eine große Summe jetzt Gutes tun kann, freut uns alle. Auch in Zukunft wollen wir weiterhin gemeinsam „Children for a better World“ unterstützen und ein verlässlicher Partner sein."



SuperBioMarkt hat darüber hinaus ein eigenes Bonusprogramm ins Leben gerufen, das es den Kundinnen und Kunden ermöglicht, neben den Pfandbons mit jedem Einkauf etwas Gutes für nachhaltige Projekte zu tun. Luca Radau, Mitvorstand und verantwortlich für den Handel bei SuperBioMarkt, fügte hinzu: "Zusätzlich zu den Pfandbons kann, Dank unseres eigenen Bonusprogramms, mit jedem Einkauf etwas Gutes für nachhaltige Projekte getan werden. Alternativ lassen sich die gesammelten Bees – unsere Punkte – beim nächsten Einkauf in bares Geld umwandeln."



Diese großzügige Spende von SuperBioMarkt und das langfristige Engagement für soziale und nachhaltige Projekte zeigen das unermüdliche Bestreben des Unternehmens, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Die Kinderhilfsorganisation "Children for a better World" dankt SuperBioMarkt herzlich für ihre Unterstützung und freut sich auf die gemeinsame Fortsetzung dieser wichtigen Partnerschaft.