Grenzen überschreiten für den guten Zweck

Bei der BAUHAUS Corporate Challenge haben Mitarbeitende in ganz Europa 120.000 Euro erlaufen, erwandert und erradelt.

Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten hat bereits zum dritten Mal die internationale BAUHAUS Corporate Challenge Europe (BCCE) durchgeführt. Mehr als 3.800 Mitarbeiter aus allen Landesgesellschaften haben vom 18. bis 24. September 2023 insgesamt 177.157 Kilometer zu Fuß oder per Rad zurückgelegt und somit in Summe 120.000 Euro für den guten Zweck gesammelt, wovon BAUHAUS Deutschland 50.000 Euro an die Kinderhilfsorganisation „Children for a better World e.V.“ spendet.



Unter dem Motto „Set your own limit!“ [Leg dein eigenes Limit fest!] haben insgesamt 3.812 BAUHAUS-Mitarbeiter an dem internationalen digital begleitetem Sportevent teilgenommen. Für jeden Kilometer, der im Rahmen der Challenge-Woche gewandert, gelaufen, gewalkt oder Rad gefahren wurde, spendet BAUHAUS für den guten Zweck. Über alle deutschen Standorte hinweg haben 990 BAUHAUS Mitarbeiter aus dem den Niederlassungen, dem BAUHAUS Service Center in Mannheim sowie den Logistikstandorten fast 60.000 Kilometer zurückgelegt, was einem Gesamtbetrag von 120.000 Euro als Spendensumme entspricht. Wie bereits im Vorjahr geht die Spendensumme der deutschen Teilnehmer an die Kinderhilfsorganisation „Children for a better World e.V.“. Der Spendencheck in Höhe von 50.000 Euro unterstützt die Organisation aus München bei ihrem Einsatz für die Chancengleichheit von Kindern.



Eigene Grenzen überwinden – für den guten Zweck



Erfasst wurden die zurückgelegten Kilometer über die interne Tracking-App „BAUHAUS CCE“, über die sich die europaweiten BAUHAUS Teams in Echtzeit miteinander messen konnten. Das diesjährige Motto „Set your own limit!“ war dabei auch wörtlich zu nehmen: Die Teilnehmer konnten vorab ihr persönliches Ziel festlegen und sich während der Challenge selbst herausfordern und motivieren, dieses zu überbieten. In diesem Fernduell haben die Mitarbeiter aus Deutschland sehr gut abgeschnitten und konnten im Ländervergleich den ersten Platz belegen, gefolgt von BAUHAUS Spanien (etwa 22.500 Kilometer) und BAUHAUS Tschechien (rund 14.000 Kilometer). Belohnt wurden alle Mitarbeiter, die mindestens 5 Kilometer zurückgelegt haben, mit einer BAUHAUS-Medaille.



„Die BAUHAUS Corporate Challenge Europe verbindet Teambuilding, Gesundheit, Charity und Wettkampf in einer digitalen Veranstaltung. Im Vordergrund steht dabei vor allem der Spaß und der gemeinnützige Gedanke“, betont Johannes Harter, Unternehmensleitung BAUHAUS International und Initiator der BAUHAUS Corporate Challenge Europe. „Wir freuen uns, dass wir erneut Mitarbeiter über die Ländergrenzen hinweg für einen guten Zweck begeistern konnten.“



Gemeinnütziges Teamevent ist zur Tradition geworden



Die Teilnahme an der gemeinnützigen Challenge ist freiwillig und wird von den Mitarbeitern in ihrer Freizeit absolviert. Die zurückgelegte Strecke ist frei wählbar, ebenso die Anzahl der Etappen und die Dauer der sportlichen Leistung. Anhand der Zeit, in welcher die Strecke zurückgelegt wird, erkennt die Tracking-App automatisch, ob gewandert, gewalkt und gelaufen oder gefahren wurde.



Die BCCE wird seit 2021 von BAUHAUS veranstaltet und ist aus dem Mannheimer Firmenlauf entstanden, an dem seit 2016 Mitarbeiter und Sportler aus der Metropolregion Rhein-Neckar teilnehmen. Um seinem Anspruch als internationales Unternehmen gerecht zu werden, hat der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten die Challenge-Woche für alle Landesgesellschaften ins Leben gerufen.