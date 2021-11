Fantastisches Engagement für Kinder in Armut: TK Maxx und Disney erzielen über 157.000 Euro

Im Hinblick auf die Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahren ist erneut deutlich geworden, wie wichtig soziale Kontakte und ein geregelter Tagesablauf vor allem für Kinder und Jugendliche sind. An der Seite von CHILDREN fördert TK Maxx seit über 10 Jahren bundesweit gesunde, kindgerechte Mahlzeiten an 45 CHILDREN Mittagstischen, allesamt im Umkreis seiner Stores. Das ist eine bewusste Entscheidung des Unternehmens, denn die Städte und Gemeinden, in denen die TK Maxx Mitarbeiter*innen leben und arbeiten, sollen gefördert werden. Mit der Disney Merchandising Aktion und durch die Unterstützung seiner Kund*innen konnte TK Maxx diesen Herbst sogar Fördermittel in Höhe von über 157.000 Euro generieren und damit sozial benachteiligte Kinder in Deutschland zusätzlich mit über 78.000 gesunden Mahlzeiten stärken. Insgesamt erhalten jährlich im Schnitt 1.800 Kinder und Jugendliche durch die Partnerschaft mit TK Maxx gesunde, warme Mahlzeiten an 45 Standorten und lernen selbst, nahrhaftes Essen zuzubereiten. 80% der Kinder verbessern ihre Alltagskompetenzen und können ihr Selbstwertgefühl stärken.Aber damit gibt sich der Off-Price Retailer nicht zufrieden. In den deutschlandweit über 164 Stores hatten die Kund*innen diesen Sommer mit dem Kauf der beliebten Disney T-Shirts nicht nur die Möglichkeit CHILDREN zu unterstützen. Auch bei der Herstellung der T-Shirts wurde Verantwortung übernommen. Die Fairtrade-Baumwolle der Disney T-Shirts wird beim Anbau ausschließlich mit Regen bewässert und stammt von der Rwenzori Farmers Marketing Co-operative Society. Die von TK Maxx unterstützte Kooperative hilft über 600 Bäuerinnen und Bauern beim Anbau von Baumwolle in Top-Qualität, damit sie ihre Verdienstmöglichkeiten und damit die Lebensperspektive für sich und ihre Kinder verbessern können.TK Maxx stellt damit eines seiner wichtigsten Unternehmensziele, das Prinzip, verantwortungsvoll und nachhaltig handeln, in den Mittelpunkt seiner Aktionen. Cornelius Nohl, Geschäftsführer von CHILDREN, ist zufrieden: „Wir sind sehr glücklich darüber, einen solch starken Partner an unserer Seite zu haben. Es sind vor allem Kooperationen wie diese, die Aufmerksamkeit und Veränderungen bewirken können. Kinderarmut ist leider immer noch eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Wir müssen jetzt handeln und in Armut lebenden Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.“Im Rahmen der mehr als zehnjährigen Partnerschaft zwischen TK Maxx und CHILDREN sind außerdem seit September erstmalig Produkte von National Geographic in ausgewählten TK Maxx Stores erhältlich. Auch hier gehen mindestens 1,50 Euro des Erlöses an die Kinderhilfsorganisation CHILDREN. Die limitierte Edition hält unter anderem Notizbücher aus Recycling-Papier, Regenschirme mit Animal-Print, Tragetaschen aus zertifizierter Bio-Baumwolle, Wasserflaschen und Aufbewahrungsboxen in beeindruckenden Tierdesigns bereit. Die idealen Begleiter für die Schule, die Universität oder die Arbeit.TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc. und ist der führende Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. TJX Europe ist in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK Maxx Filialen vertreten. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 164 Stores. Zu TJX Europe gehören insgesamt mehr als 600 Stores in ganz Europa, darunter mehrere HomeSense Filialen in Großbritannien und Irland.