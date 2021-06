Engagierte Jugendliche gewinnen bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement

Die Jugendlichen des Projekts "Wuschel bewegt uns alle" haben es geschafft und sich gegen über 60 Mitbewerber*innen durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Erstellung eines Bewegungsparcours für die Einwohner eines ganzen Dorfes, gewinnen sie beim CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt die Jugendlichen zusammen mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (15. bis 19. September). Dort nehmen sie an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet voraussitzlich der feierliche Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.



"Wuschel bewegt uns alle" - Die engagierten Kinder des Projekts: "Wuschel bewegt uns alle", riefen das Projekt aufgrund von Coronabeschränkungen ins Leben. Durch Hygieneauflagen konnte die Sporthalle nicht öffnen und das Kinderturnen fiel aus. Daraufhin entwickelten die 6-11-Jährigen einen Bewegungspfad durch das ganze Dorf, um Sport und Spaß im Freien für alle Einwohner*innen und Besucher*innen zu ermöglichen. Damit nicht nur kleine Kinder mitmachen können, gibt es an jeder Station verschiedene Schwierigkeitsgrade - mittlerweile trainiert schon die Herrenmannschaft am Bewegungsparcours. So kann Gemeinschaft aussehen!



Mitte Mai hat eine hochkarätige Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die Siegerprojekte entschieden. "Durch die Kinder kommt so ein Schwung in dieses Projekt. Wenn die Kleinen Interesse zeigen, dann machen die Erwachsenen auch mit. Hier entsteht eine neue Bewegung", sagt Ulrike de Vries, Jurymitglied und geschäftsführender Vorstand der CHILDREN Stiftung. Jurorin und FSJlerin bei CHILDREN Jugend hilft! findet es schön, "dass sie das Projekt für alle geöffnet haben. Sie haben das ganze Dorf einbezogen und damit eine breitere Zielgruppe erreicht." Die 6-11 Jahre alten Kinder übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft. Für ihr Engagement sind die Jugendlichen des Projekts auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

