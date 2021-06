Engagierte Jugendliche gewinnen bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement

Mitbewerber*innen durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Kindern und der Unterstützung anderer Zirkusprojekte, gewinnen sie beim CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt die Jugendlichen zusammen mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (15. bis 19. September). Dort nehmen sie an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet voraussichtlich der feierliche Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.



„Kinderzirkus” – Die Projektmacher*innen des Kinderzirkusprojekts veranstalten während der Oster- und Sommerferien einen Kinderzirkus mit Gruppenworkshops und einer Abschlussveranstaltung, bei der die mitmachenden Kinder das Gelernte vor Publikum vorführen können. Besonders wichtig ist den Jugendlichen das Thema Integration: Damit auch geflüchtete Kinder teilnehmen können, werden sie von zu Hause abgeholt und bekommen die Teilnahmegebühr erlassen. Das Projekt zeigt, dass es ganz einfach sein kann, verschiedene Kulturen an einer Sache zu beteiligen.



Mitte Mai hat eine hochkarätige Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die Siegerprojekte entschieden. „Ich finde es besonders schön, dass die Projektmacher*innen des Kinderzirkus möglichst vielen und insbesondere geflüchteten Kindern eine Selbstwirksamkeitserfahrung schenken wollen. Die Teilnehmenden wachsen zusammen, erlernen neue Fähigkeiten und bekommen bei der Abschlussvorführung Anerkennung und Lob für ihren Auftritt“, sagt Ofra Deiglmayr, Jurymitglied und FSJlerin bei CHILDREN Jugend hilft!. Auch die Sozialforscherin Sibylle Picot findet: „Die Jugendlichen machen das wirklich mit Herzblut, Freude und Engagement!“ Die 12-15 Jahre alten Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft. Für ihr Engagement sind die Jugendlichen des Projekts auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

