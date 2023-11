Cathy Hummels’ Charity Weihnachtszauber

Magic Christmas Market am 12. Dezember mit Cathy Hummels im teatro -Spiegelzelt.

Es wird ein Tag und Abend im Zeichen der Magie - der Magie an Weihnachten, der Magie des Varietés, der Magie der Spenden und der Liebe zu Kindern. Für den 12. Dezember wird Cathy Hummels mit ihrem eigenen Team, mit voller Frauenpower, einen liebevoll-dekorierten Christkindl-Markt auf die Beine stellen und das

Teatro auf eine ganz besondere Art und Weise beleuchten. Alle sind herzlich eingeladen, den Magic Christmas Market ab 15 Uhr zu besuchen und dort eine Spende für sozial benachteiligte Kinder in ein selbst kreiertes, goldenes Spendenherz zu geben.



Magische Gäst:innen

Zu den starken Persönlichkeiten zählen u.a. Schauspieler:innen Elena Uhlig, Ferdinand Hofer, Sängerin Sarah Engels, Social-Media-Star Sophia Thiel, Topmodel Papis Loveday, Bestseller-Autorin Nena Brockhaus und Sängerin Natalia Yegorova bis hin zu Comedian Matze Knop und den Schauspielerinnen Nele Kiper, Annika Preil und Manou Lubowski.



Weihnachtszauber-Programm

Der magische Tag startet bereits um 11 Uhr mit einer tollen Styling Lounge für ausgewählte, prominente Gäst:innen. Ab 15 Uhr ist der Magic Christmas Market für alle Besucher:innen geöffnet und gegen 19 Uhr beginnt die traditionelle und legendäre Teatro-Show von Burlesque bis Comedy. Als musikalische Live Acts werden Sängerin Sarah Engels sowie Mark Keller und seine Söhne Aaron und Joshua den Abend umrahmen. Zudem wird Feinkost Käfer ein exklusives 4-Gänge Menü für alle Gäste zubereiten. Nach der Aufführung und dem Dinner besteht die Möglichkeit, die Aftershow-Party mit Djane NiciNation zu genießen. Da dieser weihnachtliche Abend einen Charity-Charakter besitzt, werden an diesem besonderen Ereignis durchgehend Spenden für Kinder gesammelt, die nicht das Glück besitzen, die Adventszeit sorgenfrei zu genießen. Diese Spenden werden der Organisation "Children for a better World e.V." zugute kommen. Das Spendenherz ist bereits seit dem 17.11. im teatro aufgestellt.



O-TÖNE: Moderatorin und Unternehmerin CATHY HUMMELS:

„Ich veranstalte das Magic Christmas Event, weil es mir wichtig ist, dass meine Gäste in eine

Fantasiewelt eintauchen, um dem Alltag zu entfliehen. In der heutigen Zeit sollte man

manchmal die Scheuklappen ablegen, um einfach mal Spaß zu haben. Das Allerwichtigste

für mich auf der Welt sind gerade als Mutter Kinder. Viele Kinder können diese Magie

insbesondere an Weihnachten aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung leider nicht erleben.

Genau deshalb sammeln wir an diesem Tag bewusst für "Children for a better World", da sie

sich insbesondere für diese benachteiligten Kinder einsetzt: Sie werden nicht richtig

gefördert und bekommen wenig Aufmerksamkeit. Die Organisation macht keinen

Unterschied zwischen arm und reich. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Zeichen

als Mutter: Jeder soll gleich behandelt werden, unabhängig vom sozialen Status.“