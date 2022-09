Im Rahmen der mehr als 10-jährigen Partnerschaft hat Children for a better World e.V. mit seinem Unternehmenspartner TK Maxx und der Partnereinrichtung Stadtvilla Global zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September ein ganz besonderes Event umgesetzt: Zusammen mit Tänzerin Motsi Mabuse haben die Kinder und Jugendlichen der Einrichtung in Neukölln einen kreativen Nachmittag im TK Maxx Store am Alexanderplatz verbracht. Ziel ist es, die Arbeit der CHILDREN Einrichtungen in ganz Deutschland, die sich für Chancengleichheit, soziales Miteinander und Potenzialentfaltung von Kindern und Jugendlichen engagieren, in den Fokus zu rücken.Download von Bildmaterial: hier