Internet, Energie, Shopping: CHECK24 ist mehrfacher Testsieger

SZ Institut und DKI haben über 800 Kundenmeinungen zu 53 Anbietern untersucht

CHECK24 Service für Verbraucher*innen: Kostenlose Beratung und digitale Dienstleistungen

CHECK24 wurde durch das SZ Institut in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) gleich mehrfach ausgezeichnet. In den Kategorien Internet, Strom, Gas und Shopping konnte sich CHECK24 jeweils den ersten Platz sichern.Mit 97,1 Punkten konnte das Münchner Vergleichsportal den Titel „Bester“ in der Kategorie Internet erreichen. In der Kategorie Strom schnitt das Vergleichsportal mit 97,5 Punkten und bei Gas mit 96,9 Punkten als „Bester“ von insgesamt 18 Anbietern ab. In der Kategorie Shopping geht CHECK24 mit einer Punktzahl von 94,6 als Sieger hervor. Das Münchner Vergleichsportal lässt so Verivox und PreisVergleich .de hinter sich.In der Studie von Juni bis August 2023 wurden bundesweit 811 Kundenkontakte mit 53 Anbietern untersucht. Dabei wurden Aspekte wie Preis-Leistungsangebote, Nutzerfreundlichkeit der Vergleichsrechner und die Qualität des Kundenservice analysiert.Die Gesamtwertung setzte sich aus drei Kategorien zusammen: Kundenservice (20 Prozent), Preis-Leistungsangebot (40 Prozent) und Nutzerfreundlichkeit der Vergleichsrechner (40 Prozent). Die Ergebnisse wurden in einem Punktesystem von 0 bis 100 dargestellt, wobei Spitzenreiter in ihren Kategorien als „top“ bewertet wurden, wenn sie eine Punktzahl über 91 erreichten. Der erste Platz wurde zusätzlich mit der Bezeichnung „Bester“ betitelt.Bei allen Fragen zu den Tarifen für Internet, Energie und Versicherungen beraten geschulte CHECK24-Expert*innen persönlich per Telefon, E-Mail oder Chat. Die Berater*innen sind auf ihr jeweiliges Produkt spezialisiert und unterstützen auch nach Abschluss an sieben Tagen die Woche.Mit vielen weiteren digitalen Dienstleistungen im Kundencenter verwalten Verbraucher*innen ihre Verträge ganz einfach selbst und behalten so immer den Überblick.