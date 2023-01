In Bremen sind Motorräder mit den meisten PS unterwegs

CHECK24 Presseinformation

In Bremen fahren Motorräder mit durchschnittlich 73,0 PS. Das ist mehr Motorleistung als in jedem anderen Bundesland. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Bikes hingegen im Schnitt nur 59,7 PS. Die durchschnittliche Motorleistung ist somit in Bremen 13,3 PS bzw. 22 Prozent höher als die in Mecklenburg-Vorpommern.1



Ebenfalls hochmotorisierte Bikes sind auf den Straßen in Niedersachsen (Ø 71,4 PS) und Nordrhein-Westfalen (Ø 70,4 PS) unterwegs.



Durchschnittliche Motorleistung sinkt weiter



Die durchschnittliche Motorleistung, der über CHECK24 versicherten Motorräder, nimmt seit Jahren ab. Im Bundesdurchschnitt versicherten Motorradfahrer*innen im Jahr 2022 Zweiräder mit 67,3 PS – so wenig wie nie zuvor. Im Gegensatz zum Höhepunkt im Jahr 2019, ist das ein Rückgang von acht Prozent. Damals lag der Schnitt für die Motorleistung der Motorräder noch bei 72,2 PS.



„Ein Grund für den Rückgang der Motorleistung sind die neuen Regeln für den Motorradführerschein“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. „Seit 2020 dürfen Verbraucher*innen, die einen Autoführerschein besitzen, nach ein paar zusätzlichen Fahrstunden 125er Motorräder fahren. Eine Prüfung ist nicht mehr notwendig. Wir sehen, dass sich die Anzahl der Zulassungen für Motorräder dieser Kategorie seit 2019 mehr als verdoppelt hat. Dementsprechend geht die durchschnittliche Motorisierung aller Bikes 2022 weiter zurück.“



Männer versichern 31 Prozent stärker motorisierte Motorräder als Frauen



Die Bikes von Männern haben durchschnittlich 69,4 PS. Das sind 16,5 PS bzw. 31 Prozent mehr Leistung als die Maschinen der Frauen (Ø 52,9 PS) haben.



Motorräder mit der niedrigsten Motorleistung werden von Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahre versichert (Ø 39,7 PS). Am höchsten motorisierte Bikes werden von 30- bis 39-Jährigen gefahren. Diese Altersgruppe fährt Maschinen mit durchschnittlich 70,3 PS. Das sind 77 Prozent mehr Leistung als die Bikes der Jugendlichen. Auffällig ist, dass die Altersgruppe 60 bis 69 Jahre Motorräder mit einer durchschnittlichen Leistung von 67,7 PS fahren. Damit liegt diese Altersgruppe noch vor den 40- bis 49-Jährigen (Ø 64,1 PS).



300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Motorradversicherung



Bei allen Fragen rund um die Motorradversicherung beraten über 300 CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat und E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten sie ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz optimieren und gleichzeitig sparen.



1Datenbasis: alle 2022 über CHECK24 abgeschlossenen Motorradversicherungen