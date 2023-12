Hohe Brandgefahr im Advent: Welche Versicherung zahlt?

Bei Hausrat- und Wohngebäudeversicherung immer grobe Fahrlässigkeit einschließen

Hausratversicherung inkl. Schutz bei grober Fahrlässigkeit ab 24 Euro p. a.

Wohngebäudeversicherung inkl. Schutz bei grober Fahrlässigkeit ab 97 Euro jährlich

Im Advent steigt die Zahl der Wohnungsbrände jedes Jahr deutlich. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wurden den Versicherern 2022 in der Vorweihnachtszeit rund 6.000 zusätzliche Wohnungsbrände gemeldet. Im Schnitt betrug die Schadenshöhe im vergangenen Jahr rund 3.600 Euro.Häufig verursachen in Brand geratene Adventskränze oder Weihnachtsbäume die Feuerschäden. Bei Brandschäden an Einrichtungsgegenständen zahlt eine Hausratversicherung . Beschädigt ein Feuer das Haus, ist das ein Fall für die Wohngebäudeversicherung der Eigentümer*innen.Allerdings zahlt die Versicherung nicht in jedem Fall. Wer zum Beispiel grob fahrlässig handelt und eine Kerze längere Zeit unbeaufsichtigt brennen lässt, dem können die Versicherungsleistungen gekürzt werden. Eine Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung kommt nur dann vollständig für den Schaden auf, wenn der Tarif grobe Fahrlässigkeit explizit einschließt.sagt Cedric Pöppinghaus, Managing Director Hausratversicherung bei CHECK24.Eine Hausratversicherung, die auch grobe Fahrlässigkeit mitversichert, gibt es im Beispiel für eine Wohnung mit 50 Quadratmetern bereits ab 24 Euro im Jahr.Bei dem teuersten Anbieter kostet eine Versicherung mit vergleichbaren Leistungen 151 Euro jährlich. Durch den Wechsel sparen Kund*innen bis zu 84 Prozent bzw. 126 Euro.sagt André Boudon, Geschäftsführer Wohngebäudeversicherung bei CHECK24.Ein Reihenhaus mit 80 Quadratmetern, können Kund*innen bereits ab 97 Euro im Jahr mit einer Wohngebäudeversicherung schützen.Dieser Tarif ist inklusive grober Fahrlässigkeit. Beim teuersten Anbieter im Vergleich werden bei ähnlichen Leistungen rund 444 Euro fällig. Der Vergleich lohnt: Der günstigste Tarif bietet ein Sparpotential von rund 78 Prozent bzw. 347 Euro.Bei sämtlichen Fragen zur Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung, etwa zum Leistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 300 CHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.