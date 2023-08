E-Autos bis zu 38 Prozent günstiger versichern als vergleichbare Verbrenner

Kfz-Versicherung für Kia e-Soul kostet bis zu 283 Euro weniger als für ähnlichen Sorento

Familie versichert den BMW i3/i3s 34 Prozent günstiger als vergleichbaren Verbrenner

CHECK24 empfiehlt: Elektroautos mit Vollkasko versichern – Akkuschutz ist essenziell

Die Kfz-Versicherung für ein Elektroauto kann bis zu 38 Prozent günstiger sein als für einen vergleichbaren Verbrenner. Das haben Beispielberechnungen von 30 Elektroautos mit ähnlichen Verbrennern ergeben.Eine Vollkaskoversicherung für den Kia e-Soul inklusive Akkuschutz kostet Alleinnutzende im Schnitt der fünf günstigsten Tarife 396 Euro im Jahr.Die Versicherung für einen vergleichbaren Verbrenner kostet hingegen 643 Euro. Der Vollkaskoschutz eines Elektroautos ist damit fast 250 Euro bzw. 38 Prozent günstiger. Das kleine Stadtauto von Smart, der fortwo Coupé mit Elektroantrieb, können Singles 13 Prozent günstiger versichern als das Verbrennermodell von Smart., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. „Auch eine Familie, die das Elektroauto als Zweitwagen benutzt, zahlt dafür in einigen Fällen weniger als für vergleichbare Verbrenner. Den Kia e-Soul versichert die Familie beispielsweise 37 Prozent bzw. 283 Euro günstiger als den Kia Sorento.Für den BMW i3/i3s zahlen sie jährlich 343 Euro und damit 177 Euro bzw. 34 Prozent weniger als für einen BMW 220i Active Tourer.Eine Untersuchung der Kfz-Versicherungsbeiträge von 30 Elektroautos hat ergeben, dass Alleinnutzer*innen ihr E-Auto in 21 Fällen günstiger versichern als einen vergleichbaren Verbrenner. Eine Familie zahlt für ihr Elektroauto als Zweitwagen in 18 Fällen weniger für die Kfz-Versicherung als bei einem ähnlichen Pkw mit Verbrennermotor.Für E-Autos empfiehlt sich eine Vollkaskoversicherung, da die Reparatur sehr kostenintensiv sein kann. Der Akku ist eines der teuersten und wichtigsten Bauteile des E-Autos und sollte ausreichend geschützt sein. Die Vollkasko sollte deshalb Schäden am Akku, das Ladekabel oder die Wallbox, Bedienfehler und deren Folgen sowie Tierbisse versichern. Nicht alle Vollkaskoversicherungen bieten jedoch umfassenden Akkuschutz an. Im Kfz-Versicherungsvergleich von CHECK24 werden Verbraucher*innen durch die Wahl des Filters „Akkuschutz“ nur Tarife angezeigt, die auch den Akku ausreichend versichern.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen die CHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail, Chat oder Telefon. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Beitrags- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.