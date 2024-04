Landkreise: Meiste SUVs auf Rügen unterwegs

Viele SUVs auch in den bayrische Landkreisen Miesbach und Berchtesgadener Land

Großstädte: In Mülheim a. d. Ruhr, Potsdam und Leverkusen fahren anteilig die meisten SUVs

SUV-Anteil auf dem Land am größten, ebenfalls hoher Anteil in Metropolen

Der Landkreis Rügen ist Deutschlands SUV-Hochburg. Fast jedes vierte Auto ist dort ein Sports Utility Vehicle (SUV). Damit liegt Rügen 49 Prozent über dem Bundesschnitt. Dieser lag 2023 bei 16,3 Prozent.Das Treppchen der SUV-Hochburgen wird komplettiert von den bayerischen Landkreisen Miesbach (22,4 Prozent) und dem Berchtesgadener Land (22,2 Prozent).Die Betrachtung der Top 15 Landkreise zeigt, dass besonders bayerische Landkreise einen hohen SUV-Anteil aufweisen. Neben dem Landkreis Miesbach und dem Berchtesgadener Land gibt es auch in Starnberg, Garmisch-Partenkirchen, München (Land), Bad Tölz-Wolfratshausen und in Freyung-Grafenau viele Geländewagen.Nach Bayern sind auch Landkreise aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg oft vertreten. Das sind auch die Bundesländer mit dem größten SUV-Anteil in Deutschland.", sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Bei der Betrachtung der 50 größten deutschen Städte ist der SUV-Anteil in Mülheim an der Ruhr am größten. 18,6 Prozent aller dort über CHECK24 versicherten Pkw sind SUVs. Auch in Potsdam (17,7 Prozent) und Leverkusen (17,6 Prozent) sind anteilig viele SUVs versichert.Unter den 50 größten Städten ist der Anteil an SUVs in Gelsenkirchen (10,6 Prozent) am geringsten. Zum Spitzenreiter Mülheim ist dies ein Unterschied von 75 Prozent. Auch in Saarbrücken (11,5 Prozent) und Oldenburg (11,8 Prozent) entscheiden sich die Autofahrer*innen vergleichsweise selten für einen SUV., sagt Michael Roloff.In ländlichen Regionen fahren anteilig die meisten Einwohner*innen einen SUV. Gebiete mit weniger als 100.000 Einwohner*innen weisen einen durchschnittlichen SUV-Anteil von 16,8 Prozent auf.Der Anteil an Geländelimousinen ist auch in den Metropolen hoch – 16,6 Prozent der Pkw in Metropolen sind SUV.Am geringsten ist der Geländewagen-Anteil in Städten mit mehr als 200.000 aber weniger als 500.000 Einwohner*innen (14,4 Prozent).Der beliebteste SUV der CHECK24-Kund*innen ist der VW Tiguan. 6,2 Prozent aller über das Vergleichsportal versicherten Geländelimousinen sind ein Tiguan von dem Wolfsburger Autobauer. Auf dem zweiten Platz liegt der Nissan Qashqai mit 3,2 Prozent und auf dem dritten Platz befindet sich der BMW X1.Bei beiden Geschlechtern liegt der VW Tiguan an erster Stelle. Jedoch versichern Frauen häufiger den BMW X1 als Männer (Platz zwei vs. Platz vier). Männer bevorzugen hingegen den BMW X3, dieser landet bei den Männern auf Platz drei und bei den Frauen auf Platz neun.