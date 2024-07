Kfz-Beitrag variiert innerhalb der gleichen Stadt um bis zu 18 Prozent

Kfz-Beitragsunterschied nach PLZ in Hamburg und Berlin am höchsten

Innerhalb von Nürnberg und Stuttgart unterscheiden sich die Kfz-Beiträge am wenigsten

Im Stadtzentrum ist die Kfz-Versicherung meistens teurer als am Stadtrand

Innerhalb derselben Stadt unterscheidet sich der Kfz-Versicherungsbeitrag um bis zu 18 Prozent – bei sonst identischen Merkmalen.Der Kfz-Versicherungsbeitrag setzt sich aus über 50 Merkmalen zusammen. Eines dieser Merkmale ist die Postleitzahl der Versicherungsnehmer*innen.Unter den 15 größten deutschen Städten ist der Unterschied des Kfz-Versicherungsbeitrags nach PLZ in Berlin am größten. Im Stadtteil Neukölln zahlt eine Familie für die Vollkaskoversicherung ihres Toyota Proace City Verso im Beispiel im Schnitt 1.043 Euro im Jahr. Im Stadtteil Berlin-Schmöckwitz hingegen werden durchschnittlich nur 887 Euro für die Kfz-Versicherung fällig. Das ist ein Unterschied von 156 Euro bzw. 17,6 Prozent – bei sonst gleichbleibenden Kriterien.Im Beispiel eines Singles, der einen elektrischen Toyota bZ4X fährt, unterscheidet sich der Kfz-Versicherungsbeitrag innerhalb Berlins sogar um fast 27 Prozent.Auch in Hamburg sind die Beitragsunterschiede zwischen den Postleitgebieten groß. Im teuersten Gebiet Hamburg-Mitte zahlt die Familie durchschnittlich 930 Euro jährlich für ihre Kfz-Vollkaskoversicherung. Hingegen werden im günstigsten Stadtteil Hamburg-Kirchwerder im Schnitt nur 826 Euro bei sonst identischen Merkmalen fällig. Das ist ein Unterschied von 104 Euro bzw. 12,6 Prozent.In Nürnberg und Stuttgart fallen die Beitragsunterschiede zwischen den einzelnen Postleitgebieten deutlich niedriger aus als in anderen Großstädten. Im teuersten Stadtteil Nürnbergs zahlt die Musterfamilie für ihren Toyota durchschnittlich 838 Euro pro Jahr für eine Vollkaskoversicherung. Im Stadtteil Nürnberg-Wetzendorf ist die Kfz-Versicherung für die Familie am günstigsten. Hier werden nur 787 Euro fällig. Das entspricht einem Unterschied von 51 Euro bzw. 6,5 Prozent.In Stuttgart beträgt der Beitragsunterschied in den Postleitgebieten bis zu 40 Euro bzw. 5,1 Prozent. Im teuersten Postleitgebiet zahlt die Familie durchschnittlich knapp 821 Euro für die Kfz-Versicherung, im günstigsten nur 781 Euro.In der Regel liegen die Postleitgebiete mit den höchsten Versicherungsbeiträgen im oder um das jeweilige Stadtzentrum. Am Stadtrand versichern Verbraucher*innen ihren Pkw meist günstiger als in der Stadt., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Bei CHECK24 beantragen Kund*innen ab sofort die Zulassung für ihre Pkw innerhalb von zehn Minuten online und das günstiger & schneller als vor Ort. Über 300 CHECK24-Versicherungsexpert*innen beraten bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. Verbraucher*innen verwalten alle ihre Verträge und Online-Zulassungen in ihrem CHECK24-Versicherungscenter. Sie profitieren von automatisierten Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.