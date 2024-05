Der Fiat 500 ist das beliebteste Cabrio Deutschlands

3er BMW am zweithäufigsten versichert, gefolgt vom Smart Fortwo

Fiat 500 bei Frauen besonders beliebt, Männer fahren lieber 3er BMW

Der Fiat 500 ist das beliebteste Cabrio der Deutschen. 12,6 Prozent aller 2023 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen für Cabrios entfallen auf das 500 Modell von Fiat., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer für Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Der Fiat 500 erfreut sich in nahezu allen Bundesländern großer Beliebtheit. Lediglich in Hamburg ist der Smart Fortwo noch beliebter als das italienische Cabrio.Im Saarland präferieren die Versicherungsnehmer*innen den Peugeot 206 mit offenem Verdeck.Nach dem Fiat 500 wird der 3er BMW als Cabrio am häufigsten versichert. Der Anteil des 3er BMW mit offenem Verdeck liegt bei 7,3 Prozent. Den dritten Platz belegt das Smart-Fortwo-Cabriolet mit einem Anteil von 6,7 Prozent.Je nach Geschlecht werden unterschiedliche Cabrios favorisiert: Frauen fahren lieber den Fiat 500 (19,7 Prozent). Bei Männern ist der 3er BMW mit 9,6 Prozent der klare Cabrio-Favorit. Auf dem zweiten Platz bei Versicherungsnehmerinnen landet das Mini-II-Cabrio (8,5 Prozent) und bei Fahrern der Fiat 500 in der Cabriolet-Version (7,8 Prozent). Auch beim dritten Platz der beliebtesten Cabrios sind sich die Geschlechter nicht einig: Frauen präferieren den Peugeot 206 mit offenem Verdeck (6,9 Prozent) und Männer den Smart Fortwo (6,7 Prozent).Seit drei Jahren ist der Anteil an Cabrios in Deutschland rückläufig. Im vergangenen Jahr waren nur 3,2 Prozent der über CHECK24 versicherten Autos Cabriolets. Autos mit offenem Dach sind besonders in Hamburg beliebt. Hier liegt der Cabrio-Anteil bei 4,7 Prozent.