Zinsen für Ratenkredite nach EZB-Entscheidung um zehn Basispunkte gesunken

Median der Kreditzinsen sinkt von 7,19 auf 7,09 Prozent eff. p. a.

Kaufkraftverlust vs. Zinsersparnis: Warum sich das Warten auf niedrigere Zinsen nicht lohnt

Am 6. Juni 2024 senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Danach fielen die Zinsen für Ratenkredite in den folgenden sechs Tagen lediglich um zehn Basispunkte (Median 7,19 Prozent auf 7,09 Prozent eff. p. a.).sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24.Bei der Finanzierung eines Gebrauchtwagens, der heute 15.000 Euro kostet, entstehen bei einem Zinssatz von 7,09 Prozent und einer Laufzeit von 48 Monaten 17.198 Euro Gesamtkosten.Durch die Inflation von derzeit 2,40 Prozent liegt der Preis für den Gebrauchtwagen nach sechs Monaten unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlusts bereits bei 15.179 Euro.Haben die Banken im gleichen Zeitraum 25 Basispunkte vollständig an die Kund*innen weitergegeben, liegt der Zinssatz im Beispiel bei 6,94 Prozent.Ein Kredit über 15.179 Euro mit einem Zinssatz von 6,94 Prozent kostet über die Laufzeit von 48 Monaten 17.355 Euro. Die Finanzierung des Gebrauchtwagens wäre 157 Euro teurer, selbst wenn die Banken die Senkung des Leitzinses zum Ende des Jahres vollständig weitergeben würden.sagt Dr. Stefan Eckhardt.Ein Ratenkredit darf dem Gesetz nach jederzeit abgelöst werden. Kund*innen können während der Laufzeit ein besseres Angebot bei einer anderen Bank annehmen, die Restschuld bei dem bisherigen Kreditinstitut begleichen und so den Kredit zu günstigeren Zinsen umschulden.CHECK24 ermöglicht die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus per digitalem Ident-Verfahren – das ist bequem und sicher.Bei allen Fragen zu Konsumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.