Preissenkungen bei Strom und Gas: Rekordersparnis möglich

Ersparnis durch Wechsel aus der Grundversorgung bei Strom so hoch wie noch nie

Gaskund*innen sparen durch Anbieterwechsel im Schnitt über 1.000 Euro

Die Energiepreise befinden sich seit den Höchstständen im Dezember 2022 im Sinkflug. Besonders bei Strom zahlen Neukund*innen bei alternativen Anbietern aktuell so wenig wie zuletzt Anfang 2021. Die Tarife in der Grundversorgung bleiben jedoch auf einem konstant hohen Niveau.Dadurch ist das Sparpotenzial bei Strom durch einen Wechsel aus der teuren Grundversorgung zu alternativen Anbietern aktuell so groß wie noch nie. Auch beim Gas befindet sich das Sparpotenzial durch einen Anbieterwechsel auf Rekordniveau.“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.– Eine vierköpfige Familie mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh jährlich zahlt in der Grundversorgung aktuell im Schnitt 2.172 Euro. Das sind 43 Cent je kWh. Bei alternativen Anbietern werden für dieselbe Menge Strom hingegen nur 1.352 Euro fällig (27 Cent je kWh). Durch einen Wechsel aus der Grundversorgung spart die Familie im Schnitt 820 Euro bzw. rund 38 Prozent pro Jahr – so viel wie noch nie.– Auch ein Singlehaushalt spart durch den Anbieterwechsel aktuell deutlich. Für 1.500 kWh Strom werden in der Grundversorgung im Schnitt 761 Euro fällig. Bei alternativen Anbietern kostet dieselbe Menge Strom durchschnittlich nur 524 Euro. Ein Wechsel bringt eine Ersparnis von 237 Euro bzw. 31 Prozent jährlich.– Auch durch den Gasanbieterwechsel sparen Verbraucher*innen aktuell viel Geld: In der Grundversorgung kosten 20.000 kWh Gas im Schnitt 2.844 Euro. Das sind 14 Cent je kWh. Bei alternativen Anbietern kostet dieselbe Menge Gas hingegen nur 1.825 Euro (neun Cent je kWh). Das ist ein Unterschied von 1.019 Euro bzw. rund 36 Prozent. Damit befindet sich das Sparpotenzial beim Gas ebenfalls auf Rekordniveau.– Ein Einpersonenhaushalt spart durch den Anbieterwechsel beim Gas im Schnitt 255 Euro bzw. 31 Prozent. In der Grundversorgung werden für 5.000 kWh Gas durchschnittlich 822 Euro fällig. Bei alternativen Anbietern zahlen Neukund*innen für dieselbe Menge Gas im Schnitt nur 567 Euro jährlich.