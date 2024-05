Focus Money: C24 Bank hat das beste Girokonto

Die C24 Bank ist mit ihrem gebührenfreien Smartkonto laut Focus Money die erste Wahl bei Online-Konten.Nach Rang fünf im Vorjahr steigert sich die C24 Bank dieses Jahr deutlich und landet auf dem ersten Platz im Online-Konten-Ranking von Focus Money. Mit 71 Punkten von 100 möglichen Punkten setzt die C24 Bank die Benchmark für andere Online-Banken im Test.Besonders hervorgehoben wurde von Focus Money die unbegrenzte Anzahl von Echtzeitüberweisungen und die vier kostenlosen Bargeldabhebungen in Euro oder Fremdwährung pro Monat. Außerdem konnte die einfache Nutzung der C24-Banking-App die Tester*innen überzeugen.Die C24 Bank bietet neben einem attraktiven Zinssatz von 2,5 Prozent auf alle Girokontenmodelle sogar eine Verzinsung von 3,0 Prozent auf das Tagesgeldkonto. Geldeingänge auf dem Girokonto werden unmittelbar verzinst und stehen sofort zur Verfügung, um die monatlichen Ausgaben zu decken.sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer bei der C24 Bank.Insgesamt wurden 53 Fragebögen zu 67 Kontomodellen von Finanzinstituten ausgewertet. Hat eine Bank mehrere Kontomodelle zur Auswahl, wurde das am besten bewertete Modell im Test aufgenommen. Die Auswertung vergleicht die realen Leistungen und Kosten der Banken mit einem hypothetischen, optimalen privaten Konto ohne Einschränkungen bezüglich bestimmter Alters- oder Berufsgruppen und mit einer deutschen IBAN.Zehn Kategorien wurden in dem Test bewertet: Gebühren für Konto, Buchungen und Transaktionen (20 Punkte), Girocard-Gebühren inklusive Zahlungen mit Girocard (15 Punkte), Debit-/Kreditkartengebühren, Selbstverwaltung von Karteneinstellungen (15 Punkte), Zinsen für Disposkredit, geduldete Überziehung sowie auf Guthaben (10 Punkte), Geldautomatennetz, Gebühren für Bargeldeinzahlungen (10 Punkte), Auswahl und Sicherheitslevel der Verfahren beim Online-Banking (15 Punkte), App-Ausstattung und mobiles Bezahlen (10 Punkte), Zusatzleistungen (1 Punkt) und Sonstiges, unter anderem Kontowechselservice und Multibanking (4 Punkte).Im Girokonto-Vergleich der Stiftung Warentest ist das kostenfreie Smartkonto der C24 Bank eins von nur neun Gratiskonten „ohne Wenn und Aber“.Über die C24 BankDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an – das ist konsequente Transparenz. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch.