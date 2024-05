DISQ und ntv: CHECK24 gewinnt Auszeichnung Beste Online-Portale 2024

CHECK24 überzeugt in vier Kategorien: DSL, Kredite, Mietwagen und Universal Vergleichsportal

Über 600 Online-Portale wurden von ntv und DISQ untersucht

CHECK24 ist gleich in vier Kategorien zum Besten Online Portal 2024 ausgezeichnet worden. Das Münchner Vergleichsportal überzeugt in der von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführten Studie „Beste Online-Portale 2024“ in den Kategorien „DSL-Vergleichsportale“, „Kreditportale“, „Mietwagenvergleiche“ und „Universal-Vergleichsrechner“.DISQ hat sieben Online-Portale in der Kategorie DSL-Vergleichsportale untersucht. CHECK24 erreicht in der Gesamtwertung 80,7 von 100 Punkten. Das Münchner Vergleichsportal schafft es damit auf den ersten Platz und lässt Wettbewerber wie Verivox und Preisvergleich. de in dieser Kategorie hinter sich.Auch in der Kategorie Kreditportale hat CHECK24 die Tester*innen überzeugt. Mit 75,2 von 100 Punkten sichert sich das Münchner Vergleichsportal den ersten Platz. Die Wettbewerber Auxmoney und Kredit. de liegen auf Platz Zwei und Drei.In der Kategorie Mietwagenportale wurden acht Unternehmen von ntv und DISQ untersucht. CHECK24 überzeugt in der Studie mit dem Mietwagenvergleich und bekommt 78,6 von 100 Punkten. Auf Platz Zwei folgt TUI Cars und auf den dritten Platz schafft es Auto Europe.Sieben Universal-Vergleichsrechner wurden von DISQ im Auftrag von ntv untersucht. CHECK24 erreicht 77,9 Punkte in der Studie und erhält die Auszeichnung „Deutschlands Bestes Online-Portal 2024“. Damit liegt das Münchner Vergleichsportal noch vor Verivox und Geld .de.In der Studie „Deutschlands Beste Online-Portale 2024“ von ntv und DISQ wurden über 600 Online-Portale in 69 Kategorien untersucht. Um in die Einzelauswertung zu gelangen, mussten mindestens 70 Kundenmeinungen zu den untersuchten Unternehmen eingegangen sein.Der Fokus der Studie liegt auf der Zufriedenheit der Kund*innen mit den Online-Portalen. Die Bewertung der Kundenzufriedenheit erfolgte anhand folgender Kriterien: Angebot und Leistung (40 Prozent), Internetauftritt/App (25 Prozent), Kundenservice (25 Prozent) und Weiterempfehlung (10 Prozent). Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter wurden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet.CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.