Weniger reinigen, länger sauber: Mit Nanotol gelingt der Frühjahrsputz

Regen, Schmutz und Wind sorgen dafür, dass Fenster, Wohnung und Fahrzeuge in der kalten Jahreszeit einiges mitmachen müssen. Nach dem Winter ist es dann allerhöchste Zeit für den Frühjahrsputz, der wieder für neuen Glanz und den richtigen Durchblick sorgt. Mit Nanotol sind Sie dabei nicht nur schneller, sondern auch umweltfreundlicher.Während Erfindungen wie Spülmaschine und Staubsauer unser Leben vereinfacht haben, hat sich in der Oberflächenreinigung nicht viel getan. Wir putzen immer noch mit Wasser, Seife und viel Aufwand – und trotzdem ist nach kurzer Zeit alles wieder schmutzig und der Reinigungsprozess beginnt von Neuem.Mit Nanotol ändert sich das ab sofort! Denn Nanotol legt eine unsichtbare Schutzschicht auf die Oberfläche, die Schmutz zukünftig abweist. Die Nanopolymere in der Versiegelung machen die Oberfläche spürbar glatter, wodurch weniger Schmutz hängenbleibt. Zukünftige Reinigungen werden dadurch erheblich vereinfacht, da Sie nur noch Wasser und kein Putzmittel mehr benötigen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schont auch die Umwelt.Nanotol ist nicht nur geruchlos und biologisch abbaubar, sondern auch einfach anzuwenden. Die unsichtbare Schutzschicht sorgt außerdem für eine langsamere Alterung Ihrer Oberflächen, da sie durch die Versiegelung nicht von Schmutz und Reinigungsmittel angegriffen werden.Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Sie Nanotol nur einmalig auftragen müssen, mit einem Mikrofasertuch polieren und die Versiegelung so aktivieren. Anschließend können Sie Ihre Fenster, Ihr Auto und sonstige versiegelte Oberflächen für mehrere Jahre nur mit Wasser reinigen.Sie können Nanotol einzeln oder als Komplett-Set inklusive Spezial-Tiefenreiniger und Mikrofasertücher im Nanotol-Shop bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanotol.de