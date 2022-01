Schutz Ihrer Wertgegenstände vor Dieben - Welcher Tresor ist der Richtige?

ob Sie den Tresor privat oder gewerblich nutzen

welche Wertgegenstände, Dokumente, Bargeld, Schmuck, Waffen etc. Sie unterbringen möchten

wieviel Platz Sie zur Verfügung haben/Größe des Safes

ob der Tresor freistehend, in einem Möbelstück integriert oder eingemauert werden soll

welche Sicherheitsstufe er aufweisen soll (zertifizierter Einbruchschutz)

ob sie Wert auf Feuerschutz für Papier oder Datenträger legen

welches Schloss Sie bevorzugen (Doppelbartschloss, Elektronikschloss, Mechanisches Zahlenschloss, Fingerprint)

welche Innenausstattungen Sie bevorzugen

Ein Tresor, der Ihren Vorstellungen entspricht und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, erweist sich als die beste Wahl. Sie müssen wissen,Möchten Sie Ordner (Papierunterlagen) verstauen, benötigen Sie einen Dokumententresor oder Papiersicherungsschrank, für Lang- und Kurzwaffen ist ein Waffentresor bzw. einen Waffenschrank die richtige Wahl. Für Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld eignen sich ein Möbeltresor, Wertschutzschrank oder Wandtresor. Datenträger (CDs, DVDs, Festplatten, USB-Sticks etc.) sind in feuerfesten Datensicherungsschränken aufgehoben.Vermutlich wird der Fokus bei der Tresorwahl auf den Einbruchschutz fallen. Nur zertifizierte Safes (ab EN 0 Klasse) verfügen über einen geprüften Einbruchschutz. Unabhängige Testinstitute (ESSA, VdS etc.) führen Prüfungen an den Tresoren durch und errechnen den Widerstandsgrad. Je höher der Widerstandsgrad, umso sicherere ist der Tresor, bzw. umso höher ist die Sicherheitsstufe. Auf einer Plakette im Tresorinneren können Sie die Daten dazu entnehmen. Auch die Versicherungswerte richten sich nach den Sicherheitsstufen.Ein geprüfter Einbruchschutz hat nichts mit dem Feuerschutz zu tun. Feuerfeste Tresore werden anderen Testungen unterzogen (hohen Temperaturen in Spezialbrandöfen ausgesetzt). Die Feuerbeständigkeit für 30, 60 oder 120 Minuten wird festgelegt. Dabei wird unter Schutz für Dokumente und Datenträger unterschieden.Bei der Schlossauswahl kommt es darauf an, ob Sie einen Schlüssel bevorzugen oder sich lieber einen Code merken. Beim Doppelbartschloss sind in den meisten Fällen 2 Schlüssel inkl., bei batteriebetriebenen Elektronikschlössern sind - je nach Modell – mehrere Benutzercodes programmierbar und eine Notbestromung oder mechanische Schlüsselöffnung möglich, falls Sie die Batterie nicht rechtzeitig gewechselt haben. Ein mechanisches Zahlenschloss ist unabhängig von Strom und Batterien, erfordert jedoch genaues Arbeiten mit dem Scheibenrad. Für Fingerprint wird Ihr Fingerabdruck gespeichert, um den Tresor zu öffnen.Lassen Sie sich von Spezialisten wie Safepro24 beraten und wählen Sie den Safe eine Nummer größer – erfahrungsgemäß wird der Platz rasch zu klein.