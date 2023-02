Warum sollte ich eine Familienstiftung gründen?

Eine Familienstiftung bietet viele Vorteile für Familien und ihr Vermögen. Eine solche Stiftung kann helfen, Vermögen zu schützen, steuerliche Vorteile zu nutzen und den Nachlass sinnvoll zu regeln. In diesem Artikel werden wir die Gründe erläutern, warum es sinnvoll sein kann, eine Familienstiftung zu gründen.



Vermögensschutz durch eine Familienstiftung



Eine Familienstiftung kann dazu beitragen, das Vermögen der Familie vor potenziellen Gefahren zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Schulden, Scheidungen oder Klagen. Wenn Vermögen in einer Stiftung aufbewahrt wird, kann es nicht von Gläubigern oder dem Staat beschlagnahmt werden. Es bleibt in der Familie und kann von Generation zu Generation weitergegeben werden.



Eventuell lässt sich auch ein möglicher Lastenausgleich auf Vermögen innerhalb der Stiftung vermeiden.



Steuerliche Vorteile durch eine Familienstiftung



Eine Familienstiftung kann auch steuerliche Vorteile bieten. So kann beispielsweise das Vermögen in der Stiftung von der Steuer befreit werden. Dies kann dazu beitragen, dass mehr Vermögen für die Familie erhalten bleibt und nicht an den Staat abgeführt werden muss.



Es kann Schenkung- oder Erbschaftsteuer gespart oder vermieden werden.



Auf Erträge fallen in der Regel nur 15% Körperschaftsteuer anstatt 42%-45% Einkommensteuer an.



Kapitalerträge werden wie in einer VV GmbH i.d.R. nur mit 1,5% besteuert.



Im Gegensatz zur VV GmbH gelten hier Spekulationsfristen für Immobilien, Fahrzeuge, Boote und Krypto – damit wird ein steuerfreier Verkauf ermöglicht.



Bei geschickter Gestaltung ist es möglich Immobilienvermögen ohne Auslösung von Grunderwerbsteuer in die Stiftung zu transferieren.



Nachlassregelung durch eine Familienstiftung



Eine Familienstiftung kann auch dazu beitragen, den Nachlass sinnvoll zu regeln. So kann beispielsweise festgelegt werden, wer das Vermögen erhält und wie es verwendet werden soll. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das Vermögen der Familie nach dem Tod des Stifters in der gewünschten Weise weitergegeben wird.



Familienstiftungen vs. Testament



Eine Familienstiftung bietet im Vergleich zu einem Testament einige Vorteile. So kann beispielsweise durch eine Familienstiftung sichergestellt werden, dass das Vermögen der Familie auch über mehrere Generationen hinweg erhalten bleibt. Darüber hinaus kann eine Familienstiftung flexibler gestaltet werden als ein Testament, so dass sie an veränderte Bedürfnisse angepasst werden können.