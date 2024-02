Stehtische und Ihre Vorteile

Carl Lönne & Sohn GmbH

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events und das schon seit 1964. Wir haben unser Programm stetig erweitert und unsere Produkte verbessert.

Wir haben Stabile Holzklappstühle und Holzklapptische von beginn an in unserem Sortiment, hinzugekommen sind im laufe der Jahre eine viel zahl an Klapptische und Klappstühlen für die verschiedensten Bereiche.

