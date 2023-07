Moderne Klapptische bieten Gestaltungsfreiheit in der Eventplanung

Gut ein Jahr nach dem Ende der bundesweiten Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen hat sich der Markt erkennbar erholt. Auch wenn Tagungen, Kongresse und andere Events, gemessen an ihrer Zahl sowie an der Zahl der Teilnehmenden, noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreicht haben, verzeichnen die Veranstaltungsorte im deutschsprachigen Raum wieder wachsenden Zulauf. Wissenschaft und Forschung, Kultur, Politik und Bildung sowie Wirtschaft und Industrie nutzen unterschiedlichste Plattformen für den brancheninternen wie auch den interdisziplinären Austausch und setzen auf Kommunikation als Innovationsmotor.Damit bei Tagungen und Kongressen die jeweiligen Kernthemen im Mittelpunkt stehen können, betreiben Veranstalter und Betreiber von Veranstaltungsorten großen Aufwand bei der Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur. Ein wichtiges Element, das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, perfekte Voraussetzungen zu schaffen, ohne bewusst aufzufallen, ist die Möblierung. Besonders hohe Anforderung werden hierbei an Konferenztische gestellt, die möglichst flexibel einsetzbar, aber gleichzeitig auf eine wiederholt intensive Nutzung geeignet sein sollten und dabei auch ästhetisch hohen Ansprüchen genügen müssen.Seit 60 Jahren produziert die Carl Lönne & Sohn GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Oelde Klappstühle, Klapptische und andere Klappmöbel für Meetings, Seminare, Tagungen, Konferenzen und sonstige Events an Veranstaltungsorten im gesamten deutschsprachigen Raum. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören auch Konferenztische in unterschiedlichsten Ausführungen, Formen, Größen und Dekors. Als Klapptische überzeugen sie vor allen Dingen durch Flexibilität in der bedarfsgerechten Ausstattung von Tagungsräumen. Klapp- und stapelbar beanspruchen Konferenztische von Carl Lönne und Sohn wenig Lagerkapazität und können so zum Beispiel von Betreibern von Tagungseinrichtungen in großer Stückzahl vorgehalten werden, um vorhandene Raumkapazitäten optimal zu nutzen. Leicht zu transportieren und mit wenigen Handgriffen werkzeugfrei aufzubauen, können Tagungsräume in kürzester Zeit ausgestattet und bei Bedarf kurzfristig ergänzt oder umgestaltet werden.Konferenzklapptische von Carl Lönne und Sohn setzen neben höchster Material- und Verarbeitungsqualität sowie einer widerstandsfähigen und langlebigen Verarbeitung vor allen Dingen auf praktische Merkmale wie eine niedrige Stapelhöhe im eingeklappten Zustand. Stabile Metall-Untergestelle in Doppel-T oder U-Form sorgen für hohe Belastbarkeit und Standsicherheit. Rahmen aus massiver Buche, unterschiedliche Dekore mit optionaler HPL-Oberfläche sowie Farboptionen bei der Gestellauswahl bieten auch optisch eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bei professionell hochwertiger Optik.Mit einer Auswahl an Dekor-Klapptischen ergänzt Carl Lönne und Sohn das Portfolio um gleichermaßen hochwertige und praktische Modelle, die zusätzlich durch ihr Dekor-Furnier in unterschiedlichem Naturdesign für sich sprechen.„Aus langjähriger Erfahrung wissen wir sehr genau, worauf es bei einem guten Konferenztisch wirklich ankommt und welche Faktoren für unsere Kunden ausschlaggebend sind“, erklärt Werner Lönne, Geschäftsführer der Carl Lönne & Sohn GmbH. „Unser Ziel ist es, dass unsere Tische ihre jeweilige Aufgabe zuverlässig und flexibel erfüllen und dabei nicht vom eigentlichen Anlass und Thema einer Veranstaltung ablenken, sondern deren reibungslosen Verlauf von Anfang bis zum Ende unauffällig unterstützen.“Das umfassende Sortiment an Klappmöbeln, Zubehör und Ersatzteilen vertreibt Carl Lönne und Sohn über den eigenen Online-Shop unter www.klappmoebel.de