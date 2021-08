Lönne - Hersteller von Klapptischen und Klappstühlen

1964 bestand unser Produktsortiment aus Klappstühlen und Holzklapptischen, diese werden aus massiver Buche hergestellt und haben eine Nutzungserwartung von fast 20 Jahren. Wir haben unsere Stühle auch einem Belastungstest unterzogen siehe Video: Auto suf Stühlen Nach und nach kamen Stehtische , Bierzeltgarnituren, Bistrotische , Stapelstühle, Bankettstühle und Runde Tische hinzu. Das Produkt Sortiment liegt zurzeit bei fast 2300 Artikel und ist stätig wachsend.Unsere Runden Tische bieten wir mit einer melamin beschichteten Tischplatte an, diese ist besonders kratzfest und daher für den Verleih sehr gut geeignet.Für den Transport haben wir im Laufe der Jahre viele verschiedene Transportwagen,Boxen und Container entwickelt, z.B. Für Bierzeltgarnituren oder aufrecht für unsere Runden Tische.Weiterhin geben wir unseren Kunden die Möglichkeit unsere Produktein Ihren gewünschten Farben oder besonderen Maßen zu beziehen.Konferenztische und Banketttische sind mittlerweile ein großer Bestandteil unserer Produktion, eine Vielzahl an verschiedenen Dekoren und Untergestellen ermöglich den Einsatz unserer Tische für alle möglichen Events und Veranstaltungen.( www.klappmoebel.de/klapptische Unsere Tische überzeugen durch einen massiven Buchen Rahmen, der das Durchhängen der Tische bei Belastung vermeidet. Zurzeit entwickeln wir eine neue Machart für die massiven Kanten der Konferenzklapptische, die Verzinkung der Ecken soll den Tischen zusätzliche Stabilität geben und die Tischplatte vor Stößen schützen.Wir bemühen uns steht"s die Ansprüche unsere Kunden in die Tat umzusetzen.Wichtig ist uns immer eine stabile und langlebige Lösung.Die Zufriedenheit unserer Kunden steht nach wie vor an erster Stelle.