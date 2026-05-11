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Campus Berlin lädt ein: Zukunft wagen mit sozialen Berufen

Eine Entdeckungsreise in die Ausbildungsinhalte und berufliche Möglichkeiten

(lifePR) (Berlin, )
Campus Berlin am Südkreuz lädt herzlich zum diesjährigen Tag der offenen Tür am 21. Mai ein. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der Ausbildungsmöglichkeiten in sozialen Berufen hautnah zu erleben. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für informative und spannende Einblicke. Zudem können sich Interessierte beraten und ihre Bewerbungsunterlagen prüfen lassen.

Das Motto des diesjährigen Tags der offenen Tür lautet: "Soziale Berufe in ihrer Vielfalt kennenlernen - Zukunft wagen mit sozialen Berufen". Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Ausbildungsinhalte von angehenden Erzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Sozialassistenten*innen und Pflegeberufen. Zudem wird über das neue Kombinationsmodell Fachschulausbildung plus Bachelor Soziale Arbeit B.A. beraten.

Für Gerlinde Lübbers, Gesamtschulleitung von Campus am Südkreuz, ist ein Tag der offenen Tür in erster Linie ein Tag der Begegnungen. „Es geht uns an diesem Nachmittag vor allem um persönliche Eindrücke: Fühle ich mich hier aufgehoben und wertgeschätzt? Wie ist die Ausstattung? Welches Gefühl vermitteln mir die Gespräche? Welche besonderen Entwicklungsmöglichkeiten bietet mir Campus Berlin?“

Ein abwechslungsreiches Programm mit Präsentationen, Mitmach-Aktionen und Führungen durch die Räumlichkeiten ermöglicht es, die Ausbildung praxisnah zu erleben. Interessierte können dabei nicht nur die Ausbildungsinhalte und die beruflichen Chancen und Möglichkeiten näher kennenlernen und sich beraten lassen, sondern auch die besondere Atmosphäre und Gemeinschaft vor Ort kennenlernen.

Der Tag der offenen Tür richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie alle, die sich für eine Ausbildung im sozialen Bereich interessieren und ihre berufliche Zukunft bewusst gestalten möchten.

Campus Berufsbildung e.V.

Seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren durch Rudi Kirchner und Detlev Hoffmeister hat sich Campus Berlin zu einem Oberstufenzentrum (OSZ) in freier Trägerschaft für medizinische und kaufmännischer Aus- und Weiterbildungen mit drei Schulstandorten in Berlin entwickelt. Insgesamt lernen hier mehr als 1.400 Studierende, Schüler*innen und Auszubildende und Umschüler*innen täglich und werden dabei von 140 Mitarbeiter*innen unterstützt.

Zum Campus Berufsbildung e.V. gehören die Standorte Friedrichstraße, der Standort Wilmersdorfer Straße und der Standort Südkreuz mit dem Schwerpunkt Ausbildung im sozialen und pflegerischen Bereich.

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