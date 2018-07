"Touch down" für CamperClean-Stellplatz-Servicesäulen

Was im amerikanischen American Football mit einem „Touch down“ als hochwertigster Punktgewinn zählt, das sind bei CamperClean die neuen innovativen Servicesäulen mit Touch-Technologie.Diese innovativen Strom- und Versorgungssäulen mit Touchfläche sind von zahlreichen Vorteilen geprägt. Zunächst sind sie wesentlich weniger verschleißanfällig im Vergleich zu herkömmlichen Säulen mit mechanischen Tastern.Die integrierte RFID-Technologie macht sie in jeglicher Hinsicht zukunftssicher: So beispielsweise beim Thema Bezahlen und einer möglichen Einführung der bargeldlosen Abrechnung. Die aktuelle Generation dieser Säulen kann jederzeit an ein modernes bargeldloses System angepasst werden.Die Programmierung respektive Änderungen von Strom und/oder Wassertarifen kann vom Kunde mittels mitgelieferter Software und Programmierkarte problemlos und leicht selbst durchgeführt werden. Ein leicht zu verstehendes Display mit entsprechenden Hinweisen erklärt dem Betreiber wie den Nutzern mit einfachsten Hinweisen die Vorgehensweise bei der Nutzung der Säule(n).Vorbildlich ist die „Fair-use-policy“: Bei den bargeldlosen Systemen kann die Programmierung so eingestellt werden, dass der Gast nur das zahlt, was er auch tatsächlich verbraucht (hat). So kann der Kunde beispielsweise mittels einem (rechtlich vorgegebenen) MID-geprüften Stromzähler, sichtbar neben der Absicherung in der Säule angebracht ist, exakt ablesen, welchen Stromverbrauch er generiert hat. Der Stromverbrauch von bis zu 12 Stellplätzen kann über ein Touch-Panel angesteuert und letztendlich bezahlt werden.Für den Gast ist Nutzung denkbar einfach. Belegte Stromanschlüsse werden rot hinterleuchtet. Freie Stromanschlüsse werden grün hinterleuchtet. Zur absoluten Sicherheit gibt es jeweils eine Rückmeldung per Piepton, wenn der Gast die Tasten betätigt.Da durch EU-Verordnungen jede Säule maximal nur vier Stromanschlüsse besitzen darf, liefert CamperClean bei größerem Bedarf auch sogenannte. Satellitenkonstellationen mit einer Hauptsäule, die die weiteren Satelliten-Säulen (an)steuert und kontrolliert. Dabei können die Funktionen der Haupt- oder der einzelnen (Satelliten)Säulen wahlweise mit einem Münzzahlsystem genutzt oder durch ein intelligentes RFID-Kartensystem, bei dem die Kosten bargeldlos über Kredit- oder EC-Karten abgerechnet werden. Der besondere Komfort des Kartensystems, auch CC-Smart-Card-System genannt, besteht darin, dass nicht genutzte Guthaben auf die Kredit- oder EC-Karte zurücküberwiesen werden.Die Kosten für diese Säulen liegen je nach Ausstattung und Bestellmenge bei circa 1.999 bis 3.000 Euro.CamperClean ist bisher in der Branche bekannt als Erfinder, Produzent und Vermarkter der branchenweit einzigen vollautomatischen und patentierten Entleer- und Reinigungsstation für Toilettenkassetten. Aufgrund der großen Nachfrage hat sich das Unternehmen entschlossen, jetzt umfassende Ver- und Entsorgungslösungen für Camping- und Reisemobil-Stellplätze anzubieten.Die vorgenannten und zahlreiche weitere Stellplatzeinrichtungen wie Schrankensysteme, Ladestationen für E-Fahrzeuge oder umfassende Stromversorgungssysteme können Interessierte als Katalog online über www.camperclean.de abrufen.