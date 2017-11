CamperClean mit Superstart am Brombachsee

Mittlerweils sind europaweit mehr als 140 CamperClean-Reinigungsstationen im Einsatz. Den Erfolg seiner Erfindung erklärt Geschäftsinhaber Ralf Tebartz am Beispiel Seecamping Langlau am Brombachsee.Der Geschäftsstellenleiter des Zweckverbands Brombachsee, Dieter Hofer, wurde erstmals auf der CMT 2016 auf CamperClean aufmerksam. Dieter Hofer berichtet, „dass ihn damals die besondere Servicequalität dieser vollautomatischen Reinigungsstationen begeistert hätte.“ Nach intensiver Prüfung entschied sich der Zweckverband zusammen mit seinem Platz „Seecamping Langlau“, auf der CMT 2017 die vollautomatische Reinigungsstation anzuschaffen.Nach kompletter Einrichtung im Juni 2017 waren auch die Camper von der Servicequalität schnell überzeugt. Davon zeugen bereits 2.500 Reinigungen, die die Station binnen der ersten fünf Monate bewältigt hat. Dieter Hofer: „Wir haben zwar noch eine weitere, händische Entleerungsstation, aber viele Camper nutzen das CamperClean-Angebot. Wir nehmen für jede Reinigung 2 Euro. Das zahlen die Camper gerne. Sie erkennen die absolut saubere und hygienische Reinigungsmöglichkeit an. Die zwei Euro investieren sie gerne, denn bei händischer Reinigung müssten sie ja auch Geld für den eigenen Sanitärzusatz bezahlen.“Aber auch für den Campingplatzbetreiber zahlt sich die Station aus. Sie minimiert den Wassereinsatz, reduziert den Arbeitseinsatz von Reinigungskräften und schont die Umwelt, weil jegliche Verschmutzung, die bei händischer Entleerung passiert, ausgeschlossen wird.Das unterstützt nicht nur die Qualität des Seecamping Langlau, sondern auch den kleinen Brombachsee, der in einem Online-Voting zum beliebtesten See in ganz Deutschland gekürt wurde und sich mit dem Titel "Lieblingssee 2017" schmücken darf. Dieter Hofer vom Zweckverband Brombachsee: "Am Brombachsee geht man im beschaulichen Rahmen, aber sehr geschickt auf spezielle Interessen ein – von Familien über Hundebesitzer, Camper und FKK-Freunde bis hin zu Menschen mit körperlichen Einschränkungen."In dieses besondere Marketing passt die Entscheidung für die serviceorientierte CamperClean-Reinigungsstation. Aktuell verfügt der Seecamping Langlau über 425 Stellplatz-Einheiten. Der Erfolg dieser fränkischen Tourismusregion und speziell des Seecamping Langlau hat zu der Entscheidung geführt, das Platzterrain um vier Hektar und weitere 150 Einheiten zu erweitern. Die Zustimmung der Camper wie auch die ökologisch-ökonomischen Vorteile haben Dieter Hofer bewogen im Rahmen der Erweiterung auch eine zweite CamperClean-Reinigungsstation anzuschaffen.Aktuelle Informationen zur Entwicklung und generelle Informationen zu CamperClean finden Interessierte unter www.camperclean.de