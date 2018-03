CamperClean jetzt auch in Schweden

Zu Beginn der Saison 2018 mehr als 200 Reinigungsstationen in 13 Ländern

Neu CamperClean in Schweden mit 12 neuen Stationen auf unterschiedlichen Campingplätzen.

Einzige vollautomatische Station, die alle gängigen Kassettenformate (auch mit SOG) reinigt

CamperClean geht auch im Jahr 2018 mit seiner patentierten und branchenweit einzigen vollautomatischen Reinigungsstation für Toilettenkassetten seinen erfolgreichen Weg weiter. Als weiteres Land ist nun auch Schweden auf der CamperClean-Europakarte vertreten. Mehr als 200 CamperClean Entleer- und Reinigungsstationen sind zum Saisonstart europaweit in 13 Ländern installiert. Der Erfolg der CamperClean-Stationen basiert auch auf der Tatsache, dass es die einzige patentierte Station ist, die alle gängigen (insgesamt zehn unterschiedliche) Kassettenformate der Marken Thetford und Dometic vollautomatisch entleert und säubert. Auch die Ausstattung mit einer SOG-Belüftung ist für die Entsorgungsstation von CamperClean kein Problem.Die Erfahrungen mit den bereits in Betrieb befindlichen Stationen belegen, dass alle Camper, sowohl die traditionellen wie auch vor allem die Neueinsteiger von dem System, ob des Komforts und der optimalen Sauberkeit begeistert sind. Auch die Campingplätze-Betreiber sind sehr zufrieden. Nicht nur, dass die Gäste den Service loben, auch der ökologische Nutzen (weniger Wasserverbrauch, mehr Sauberkeit, Naturschutz) sowie die ökonomischen Vorteile (weniger Kosten für Personal/Ressourcen sowie zusätzliche Einnahmen) sind eindeutig nachweisbar.Je nach Anzahl der Stellplätze erledigt eine Station zwischen 600 und 8.000 Reinigungen pro Saison. Vier Jahre nach Markteintritt hat sich CamperClean mit einem völlig neuen Produkt etabliert und sieht sich einer rasant steigenden Nachfrage gegenüber. Neben neuen Stationen in Deutschland wurden auch Campingplätze in Dänemark, England, Frankreich, Italien, Norwegen, Österreich, Schweiz und Spanien mit der vollautomatischen Reinigungsstation ausgerüstet – und neu auch SchwedenNachfolgend aktuell die neuen Standorte:Camping "Am Leuchtturm", Drochtersen - Menge: 1Kur-Betriebs-GmbH, Bad Königshofen i. Grabfeld - Menge: 1Insel-Camp Fehmarn, Fehmarn - Menge: 1Zweckverband Talsperre Pöhl, Pöhl - Menge: 1Klugmann GmbH & Co. KG, Sankt Peter-Ording - Menge: 1Campingpark Haddorfer Seen - Menge: 1Nordseecamping GmbH & Co. KG, Simonsberg - Menge: 1Campingplatz am Hardausee GmbH, Suderburg - Menge: 1Hegau Camping GmbH, Tengen - Menge: 1Wangerland Touristik GmbH, Wangerland - Menge: 4Camping-Park Groß-Reken, Reken - Menge: 1Limes Therme Bad GöggingMenge: Menge: 1 mit GrauwasserablaufFamilien-Camping Kransburger See, Wurster Nordseek - Menge: 1Wasserwelten Braunschweig - Menge: 1 mit GrauwasserablaufMAC - Maschinen-und Metallbau GmbH, Chemnitz - Menge: 1Camping Dornumerland, Dornum - Menge: 1KAISER-CAMPINGPLATZ GmbH & Co KG , Bad Feilnbach - Menge: 1 mit GrauwasserablaufCamping in Neuhaus, Dierhagen - Menge: 1Campingplatz Biehl, Sankt Peter-Ording - Menge: 1 mit GrauwasserablaufMOMEK-PTN, Melbu - Menge: 4Steinerhof KG des Peter Pfeifer & Co., Leifers (IT) - Menge: 1CAMPING SEISER ALM GmbH, Völs am Schlern (IT) - Menge: 1Camping Porte des Vosges, Bulgnéville (FR) - Menge: 1H-Bygg & Fritid AB, Växjö - Menge: 1Fritidsbyn Kapellskär, Gräddö - Menge: 1 mit GrauwasserablaufSonjas Camping och Stugor, Löttorp - Menge: 1KronoCamping i Lidköping, Lidköping - Menge: 1Västervik Resort AB, Västervik - Menge: 1 mit GrauwasserablaufRåå Aqua Resort, Råå - Menge: 1Marstrands Familije Camping AB - Menge: 1Ursand Resort & Camping AB - Menge: 2 mit GrauwasserablaufVadstena Camping, Vadstena - Menge: 1Askeviks Camping & Stugor - Menge: 1 mit GrauwasserablaufVästervik Resort AB - Menge: 1 mit GrauwasserablaufTouring Club Schweiz, Vernier - Menge: 1Caravanes Treyvaud SA - Menge: 1Camping Aufenfeld GmbH, Aschau im Zillertal - Menge: 1 mit GrauwasserablaufSCHLUGA Ges.m.b.H., Hermagor - Pressegger See - Menge: 1PLAYA JOYEL S.L, Noja (CANTABRIA) - Menge: 1Old Oaks Touring Park - Menge: 2Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjem ApS - Menge: 1Camping Juliana Hoeve, Renesse - Menge: 1Laut den beiden CamperClean-Gründern Ralf Tebartz und Mark Butterweck plant CamperClean die Zahl der Stationen im Jahr 2018 europaweit auf 300 Stationen zu erhöhen. Entsprechende Anfragen sowie auch Aufträge liegen vor und werden sukzessive realisiert. Damit die erwartete Produktion auch zufriedenstellend und termingerecht gewährleistet werden kann wurden zwei Produktionsstandorte- und -partner von CamperClean ausgesucht und eingearbeitet:Aktuelle Informationen zur Entwicklung und generelle Informationen zu CamperClean finden Interessierte unter www.camperclean.de