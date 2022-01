Andrea Sonnberger zieht sich aus der Byodo Geschäftsführung zurück

Gründertochter Stephanie Moßbacher übernimmt

Nach 27 Jahren als Geschäftsführerin zieht sich Byodo Gesellschafterin Andrea Sonnberger aus dem operativen Tun zurück. Die Geschicke des Bio-Pioniers legt sie damit ganz in die Hände von Gründertochter Stephanie Moßbacher.



Zum Jahresende 2021 verabschiedete sich Andrea Sonnberger aus der Geschäftsführung und folgt so Michael Moßbacher in die aktive Gesellschafterrolle. Diese bedeutet für sie wie auch schon für den Byodo Gründer, dass sie zwar im Tagesgeschäft nicht mehr aktiv ist, aber bei den strategischen, wegweisenden Entscheidungen nach wie vor mitwirkt. „Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zählt zum Kern der Byodo Philosophie. Als aktive Gesellschafterin möchte ich diesen gemeinsamen Weg bei Byodo weiter mitgestalten.“



Im Jahr 1994 erweiterte Andrea Sonnberger die Unternehmensspitze und wurde neben Michael Moßbacher zweite Inhaberin von Byodo. Damit ist sie ebenfalls ein „Urgestein“ der Branche und hat die Bio-Bewegung entscheidend mitgestaltet. Zusammen mit dem Byodo Gründer baute sie das Unternehmen zu einer erfolgreichen Marke aus, die heute weltweit verkauft und geschätzt wird.



Die 32-jährige Stephanie Moßbacher leitet das Mühldorfer Familien-Unternehmen nun als alleinige Geschäftsführerin. Der Generationenwechsel bei Byodo ist bereits seit einigen Jahren im Gange: Stephanie Moßbacher stieg vor 6 Jahren im Unternehmen ein, hatte neben einem Management-Trainee verschiedene Positionen im Marketing und Produktmanagement inne, verantwortete zuletzt die Leitung beider Bereiche. Im Oktober 2018 wurde sie zusätzlich Gesellschafterin des Bio-Unternehmens und stellt seit September 2020 gemeinsam mit Andrea Sonnberger die Geschäftsführung.



Auch wenn das Unternehmen heute vor anderen Herausforderungen steht als vor gut 35 Jahren, die Erfolgsgeschichte möchte sie ganz im Sinne Ihres Vaters und Andrea Sonnberger weiter fortschreiben: „Ich will zusammen mit dem Byodo Team noch mehr Menschen zu einer nachhaltigen und genussvollen Lebensweise inspirieren - und so einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten.“ Damit das gelingt, wird sie einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Marke, den Ausbau der Digitalisierung und die Etablierung einer partizipativen und modernen Führungskultur legen.



Stephanie Moßbacher und das gesamte Byodo Team danken Andrea Sonnberger für 27 Jahre als Geschäftsführerin mit viel Herz und Leidenschaft.