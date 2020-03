Webinar-Power statt bvm Partnertage im April 2020!

Webinar Inhalte:

• Features der AXA BU

• Risikoannahme inklusive Risikoprüfung

• Prüfung und Leistung

• AXA im Markt - Unterscheidung zu qualifizierten Marktteilnehmern

• Besonderheiten in der Landwirtschaft!? Optionen auf verbesserte BU Einstufung für landwirtschaftliche Berufe mit dem Sonderkonzept bvm agropool

• Berechnungen und Anwendung IIP

• Zusammenfassung

Die hochwertigen Webinar Inhalte:

• Verbesserungen in den neuen Tarifen

• Verbesserungen / Leistungserweiterungen bei DMB

Upgrade Garantie für Mehrleistungen

• „Vorsorgevollmachtgenerator“ ab Tarifstufe Expert

• „Testament Generator“ ab Tarifstufe Prestige

• Besonderheiten im Sonderkonzept bvm agrocom

• Forderungsmanagement durch DMB Partner

• Anwaltshotline

Die bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH veranstaltet anstelle der bvm Partnertage (3 Tage fachlicher Austausch von Versicherungsmaklern vor Ort in Herxheim) ersatzweise Webinare zur Fortbildung für VersicherungsmaklerZwei Webinare am 23.04.2020Teil 1: Biometrische Absicherung für die Spezialgruppe Land- und AgrarwirtschaftTeil 2: Rechtsschutz für Land- und Agrarwirtschaft mit Sonderlösung bvm AgroComm und vielzähligen Serviceleistungen für die Betriebe„bvm Partnertage teilweise als Webinar“Einladung für bvm Partner zum ersten Webinar:TerminUhrzeit 10:00 bis ca. 11:30 UhrIDD Konformität ist gewährleistet (Zeitgutschrift)Während des Webinars ist die direkte Kommunikation mit den Referenten möglich.Es erwartet Sie ein hochwertiges Webinar mit Entscheidern aus dem Hause AXABei Interesse bitten wir Sie, sich kurzfristig bei uns für dieses Webinar per Mail anmit der Angabe Ihrer Daten und Ihrer Telefonnummer anzumelden.Sie erhalten rechtzeitig von uns einen Link für Ihre Anmeldung zum Webinar und werden unter der von Ihnen genannten Telefonnummer angerufen.Die Zeitgutschrift erfolgt durch eine Bestätigung der bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH. Teil-Gutschriften können nicht erteilt werden.„bvm Partnertage teilweise als Webinar“Einladung für bvm Partner zum zweiten Webinar:TerminUhrzeit 13:15 bis ca. 14:00 UhrIDD Konformität ist gewährleistet (Zeitgutschrift)Während des Webinars ist die direkte Kommunikation mit Peter Hofmann möglich.Bei Interesse bitten wir Sie, sich hier Anmeldung Webinar Rechtsschutz kurzfristig anzumelden. Sie erhalten dann die Zugangsdaten für die Onlineschulung per Mail und werden zum Zeitpunkt der Schulung angerufen.Für unsere Unterlagen bitten wir Sie, uns Ihre Teilnahme für dieses Webinar per Rückmail mitzuteilen.Die Zeitgutschrift erfolgt durch eine Bestätigung der DMB oder der bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH. Teil-Gutschriften können nicht erteilt werden.Wir freuen uns auf Sie und Ihre rege Beteiligung an diesen beiden Webinaren.Das bvm Team freut sich auf Ihre Teilnahme!